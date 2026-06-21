Стармер может объявить об отставке 22 июня — инсайдеры
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Политика
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Стармер может объявить об отставке 22 июня — инсайдеры

Стармер
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Источник:  Observer

Согласно данным издания Observer, британский лидер Кир Стармер намерен официально заявить об отставке в понедельник. Более того, он также обнародует график своего ухода.

Главные тезисы

  • Необходимость отставки Стармер уже подробно обсудил с членами своей команды.
  • Некоторые из них убеждены, что финальное решение он до сих пор не принял.

Инсайдеры утверждают, что Стармер готов уйти с должности

По словам анонимных источников, премьер-министр якобы наконец осознал, что его позиция больше не устойчивая.

К такому выводу он пришел после дискуссий с министрами кабинета, советниками Даунинг-стрит, лидерами профсоюзов и спонсорами партии.

Несмотря на то, что Кир Стармер проводит выходные, обсуждая свое будущее с супругой Викторией, прежде чем принять окончательное решение, члены Лейбористской партии убеждены, что объявление о его отставке может прозвучать уже 22 июня.

Как считает один из членов Палаты лордов от Лейбористской партии, близкий к лидеру Британии, Стармер не "уйдет" с Даунинг-стрит, создав вакуум, а "организует обдуманный, медленный и упорядоченный уход, как вопрос долга и достоинства".

Полагаю, он видит реальность. Остановить "хаос" (как он справедливо выразился) теперь невозможно, оставаясь в должности, так что остается лишь один вариант. Думаю, он пришел к выводу, что это — обязательный выбор на благо страны и партии, — заявил журналистам инсайдер.

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