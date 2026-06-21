Стармер может объявить об отставке 22 июня — инсайдеры

Согласно данным издания Observer, британский лидер Кир Стармер намерен официально заявить об отставке в понедельник. Более того, он также обнародует график своего ухода.
Главные тезисы
- Необходимость отставки Стармер уже подробно обсудил с членами своей команды.
- Некоторые из них убеждены, что финальное решение он до сих пор не принял.
Инсайдеры утверждают, что Стармер готов уйти с должности
По словам анонимных источников, премьер-министр якобы наконец осознал, что его позиция больше не устойчивая.
К такому выводу он пришел после дискуссий с министрами кабинета, советниками Даунинг-стрит, лидерами профсоюзов и спонсорами партии.
Несмотря на то, что Кир Стармер проводит выходные, обсуждая свое будущее с супругой Викторией, прежде чем принять окончательное решение, члены Лейбористской партии убеждены, что объявление о его отставке может прозвучать уже 22 июня.
Как считает один из членов Палаты лордов от Лейбористской партии, близкий к лидеру Британии, Стармер не "уйдет" с Даунинг-стрит, создав вакуум, а "организует обдуманный, медленный и упорядоченный уход, как вопрос долга и достоинства".
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