Стармер может объявить об отставке 22 июня — инсайдеры

Согласно данным издания Observer, британский лидер Кир Стармер намерен официально заявить об отставке в понедельник. Более того, он также обнародует график своего ухода.

Инсайдеры утверждают, что Стармер готов уйти с должности

По словам анонимных источников, премьер-министр якобы наконец осознал, что его позиция больше не устойчивая.

К такому выводу он пришел после дискуссий с министрами кабинета, советниками Даунинг-стрит, лидерами профсоюзов и спонсорами партии.

Несмотря на то, что Кир Стармер проводит выходные, обсуждая свое будущее с супругой Викторией, прежде чем принять окончательное решение, члены Лейбористской партии убеждены, что объявление о его отставке может прозвучать уже 22 июня.

Как считает один из членов Палаты лордов от Лейбористской партии, близкий к лидеру Британии, Стармер не "уйдет" с Даунинг-стрит, создав вакуум, а "организует обдуманный, медленный и упорядоченный уход, как вопрос долга и достоинства".