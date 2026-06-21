Стармер може оголосити про відставку 22 червня — інсайдери
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Стармер може оголосити про відставку 22 червня — інсайдери

Стармер
Джерело:  Observer

Згідно з даними видання Observer, британський лідер Кір Стармер має намір офіційно заявити про відставку в понеділок. Ба більше, він також оприлюднить графік свого відходу.

Головні тези:

  • Необхідність відставки Стармер уже детально обговорив з членами своєї команди.
  • Деякі з них переконані, що фінальне рішення він досі не ухвалив.

Інсайдери стверджують, що Стармер готовий піти з посади

За словами анонімних джерел, прем’єр-міністр нібито врешті усвідомив, що його позиція більше не є стійкою.

До такого висновку він дійшов після дискусій з міністрами кабінету, радниками Даунінг-стріт, лідерами профспілок та спонсорами партії.

Попри те, що Кір Стармер проводить вихідні, обговорюючи своє майбутнє з дружиною Вікторією перед тим, як ухвалити остаточне рішення, члени Лейбористської партії переконані, що оголошення про його відставку може пролунати вже 22 червня.

Як вважає один з членів Палати лордів від Лейбористської партії, близький до лідера Британії, Стармер не "піде" з Даунінг-стріт, створивши вакуум, а "організує обдуманий, повільний і впорядкований відхід, як питання обов’язку та гідності".

Гадаю, він бачить реальність. Зупинити "хаос" (як він справедливо висловився) тепер неможливо, залишаючись на посаді, тож залишається лише один варіант. Гадаю, він прийшов до висновку, що це – обов’язковий вибір на благо країни та партії, – заявив журналістам інсайдер.

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