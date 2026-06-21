Стармер може оголосити про відставку 22 червня — інсайдери

Згідно з даними видання Observer, британський лідер Кір Стармер має намір офіційно заявити про відставку в понеділок. Ба більше, він також оприлюднить графік свого відходу.
Головні тези:
- Необхідність відставки Стармер уже детально обговорив з членами своєї команди.
- Деякі з них переконані, що фінальне рішення він досі не ухвалив.
Інсайдери стверджують, що Стармер готовий піти з посади
За словами анонімних джерел, прем’єр-міністр нібито врешті усвідомив, що його позиція більше не є стійкою.
До такого висновку він дійшов після дискусій з міністрами кабінету, радниками Даунінг-стріт, лідерами профспілок та спонсорами партії.
Попри те, що Кір Стармер проводить вихідні, обговорюючи своє майбутнє з дружиною Вікторією перед тим, як ухвалити остаточне рішення, члени Лейбористської партії переконані, що оголошення про його відставку може пролунати вже 22 червня.
Як вважає один з членів Палати лордів від Лейбористської партії, близький до лідера Британії, Стармер не "піде" з Даунінг-стріт, створивши вакуум, а "організує обдуманий, повільний і впорядкований відхід, як питання обов’язку та гідності".
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