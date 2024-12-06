Глава Пентагону підписав нову секретну стратегію — що про неї відомо

Очільник Міноборони США Ллойд Остін підписав нову секретну стратегію протидії впливу безпілотних систем.
Головні тези:
- Стратегія передбачає комплексний підхід та активну боротьбу зі спільною загрозою, що несуть БПЛА.
- Пентагон орієнтується на розуміння проблеми та використання інших важливих ініціатив для ефективного захисту від дронів.
Що відомо про секретну стратегію Пентагону
Журналісти уважно проаналізували незасекречену інформаційну довідку американського оборонного відомства.
У ній йдеться про те, що можливості дронів стрімко зростають і становлять дедалі більшу загрозу для США і їхніх союзників.
За словами останнього, нова стратегія має на меті активну боротьбу з цією загрозою.
Що замислив Пентагон та як він планує діяти
У Міноборони США наголошують, що використовуючи нову стратегію у поєднанні з іншими великими ініціативами відомство "орієнтується на загальне розуміння проблеми і комплексний підхід до її вирішення".
Що важливо розуміти, команда Пентагона також буде орієнтуватися на інші важливі ініціативи, зокрема на створення Об'єднаного офісу з протидії малим БПЛА, а також формування Групи з інтеграції вищого керівництва винищувачів і запуску ініціативи "Реплікатор 2", спрямованої на захист від загроз, які несуть малі літальні апарати.
За словами журналістів, попри те, що новий документ наразі засекречений, пов'язана з ним несекретна інформаційна довідка розкриває деякі з зусиль, які Міноборони США має намір вжити в її рамках.
Райдер також офіційно підтвердив, що стратегія дасть можливість Пентагону підійти до загрози, яку становлять БПЛА, "комплексно, згуртовано і цілісно".
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