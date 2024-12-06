Глава Пентагону підписав нову секретну стратегію — що про неї відомо

Що відомо про секретну стратегію Пентагону

Журналісти уважно проаналізували незасекречену інформаційну довідку американського оборонного відомства.

У ній йдеться про те, що можливості дронів стрімко зростають і становлять дедалі більшу загрозу для США і їхніх союзників.

Завдяки зростанню комерційних інновацій і дедалі досконалішим технологіям штучного інтелекту, автономності та мережевої взаємодії безпілотники кардинально змінюють способи досягнення своїх цілей військовими, а також недержавними суб'єктами, — виступив з заявою з цього приводу речник Пентагону Патрік Райдер. Поширити

За словами останнього, нова стратегія має на меті активну боротьбу з цією загрозою.

Що замислив Пентагон та як він планує діяти

У Міноборони США наголошують, що використовуючи нову стратегію у поєднанні з іншими великими ініціативами відомство "орієнтується на загальне розуміння проблеми і комплексний підхід до її вирішення".

Що важливо розуміти, команда Пентагона також буде орієнтуватися на інші важливі ініціативи, зокрема на створення Об'єднаного офісу з протидії малим БПЛА, а також формування Групи з інтеграції вищого керівництва винищувачів і запуску ініціативи "Реплікатор 2", спрямованої на захист від загроз, які несуть малі літальні апарати.

За словами журналістів, попри те, що новий документ наразі засекречений, пов'язана з ним несекретна інформаційна довідка розкриває деякі з зусиль, які Міноборони США має намір вжити в її рамках.