Глава Пентагона подписал новую секретную стратегию — что о ней известно

Глава Минобороны США Ллойд Остин подписал новую секретную стратегию противодействия влиянию беспилотных систем.
Главные тезисы
- Стратегия предусматривает комплексный подход и активную борьбу с общей угрозой БПЛА.
- Пентагон ориентируется на понимание проблемы и использование других важных инициатив для эффективной защиты от дронов.
Что известно о секретной стратегии Пентагона
Журналисты внимательно проанализировали незасекреченную информационную справку американского оборонного ведомства.
В ней указано, что возможности дронов стремительно растут и представляют все большую угрозу для США и их союзников.
По словам последнего, новая стратегия преследует цель активной борьбы с этой угрозой.
Что задумал Пентагон и как он планирует действовать
В Минобороны США подчеркивают, что используя новую стратегию в сочетании с другими крупными инициативами ведомство "ориентируется на всеобщее понимание проблемы и комплексный подход к ее решению".
Что важно понимать, команда Пентагона также будет ориентироваться на другие важные инициативы, в частности на создание Объединенного офиса по противодействию малым БПЛА, а также формировании Группы по интеграции высшего руководства истребителей и запуск инициативы "Репликатор 2", направленной на защиту от угроз, которые несут малые летательные аппараты.
По словам журналистов, несмотря на то, что новый документ сейчас засекречен, связанная с ним несекретная информационная справка раскрывает некоторые усилия, которые Минобороны США намерена принять в ее рамках.
Райдер также официально подтвердил, что стратегия позволит Пентагону подойти к угрозе, которую составляют БПЛА, "комплексно, сплоченно и целостно".
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