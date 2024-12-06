Глава Пентагона подписал новую секретную стратегию — что о ней известно

Что известно о секретной стратегии Пентагона

Журналисты внимательно проанализировали незасекреченную информационную справку американского оборонного ведомства.

В ней указано, что возможности дронов стремительно растут и представляют все большую угрозу для США и их союзников.

Благодаря росту коммерческих инноваций и все более совершенным технологиям искусственного интеллекта, автономности и сетевого взаимодействия беспилотники кардинально изменяют способы достижения своих целей военными, а также негосударственными субъектами, — выступил с заявлением по этому поводу представитель Пентагона Патрик Райдер. Поделиться

По словам последнего, новая стратегия преследует цель активной борьбы с этой угрозой.

Что задумал Пентагон и как он планирует действовать

В Минобороны США подчеркивают, что используя новую стратегию в сочетании с другими крупными инициативами ведомство "ориентируется на всеобщее понимание проблемы и комплексный подход к ее решению".

Что важно понимать, команда Пентагона также будет ориентироваться на другие важные инициативы, в частности на создание Объединенного офиса по противодействию малым БПЛА, а также формировании Группы по интеграции высшего руководства истребителей и запуск инициативы "Репликатор 2", направленной на защиту от угроз, которые несут малые летательные аппараты.

По словам журналистов, несмотря на то, что новый документ сейчас засекречен, связанная с ним несекретная информационная справка раскрывает некоторые усилия, которые Минобороны США намерена принять в ее рамках.