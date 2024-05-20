За словами секретаря РНБО Олександра Литвиненка, наразі ситуація на фронті в Україні не виглядає катастрофічною, проте залишається доволі складною.

В РНБО не бачать катастрофи з огляду на ситуацію на фронті

Литвиненко підкреслив, що наразі українські військові відбивають численні атаки окупаційної армії РФ на Донеччині та у Запорізькій області.

За його словами, найбільш негативними є повітряні атаки злочинної армії РФ по об’єктах критичної інфраструктури, яка забезпечує роботу індустріальних парків на півдні та сході України.

Секретар РНБО наголосив, що кремлівський диктатор Володимир Путін втілює власні погрози щодо створення “сірої зони” на території України.

Армія РФ провокує гуманітарну кризу та створює “сіру зону” в Україні

Литвиненко підкреслив, що російські окупанти умисно провокують гуманітарну кризу, оскільки через ворожі обстріли страждають не лише військові, а й цивільні, серед яких жінки и діти.

Він підкреслив, що Кремль прагне не лише перемоги та окупації України, а й зміни встановленного світового порядку.

Місце права має посісти сила, місце прав людини — свавілля, демократію має замістити авторитаризм. А головне замість свободи має прийти рабство, — зазначає секретар РНБО. Поширити

За його словами, країна-агресорка розуміє виключно позицію сили.

Це, як підкреслив Литвиненко, змушує західних партнерів посилювати власну оборону та готуватись до застосування сили у відповідь.