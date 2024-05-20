Глава СНБО оценил ситуацию на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Глава СНБО оценил ситуацию на фронте

РНБО
Александр Литвиненко
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По словам секретаря СНБО Александра Литвиненко, ситуация на фронте в Украине не выглядит катастрофической, однако остается достаточно сложной.

В СНБО не видят катастрофы, учитывая ситуацию на фронте

Литвиненко подчеркнул, что в настоящее время украинские военные отражают многочисленные атаки оккупационной армии РФ в Донецкой области и в Запорожской области.

По его словам, наиболее негативны воздушные атаки преступной армии РФ по объектам критической инфраструктуры, которая обеспечивает работу индустриальных парков на юге и востоке Украины.

Секретарь СНБО отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин воплощает собственные угрозы создания "серой зоны" на территории Украины.

Армия РФ провоцирует гуманитарный кризис и создает "серую зону" в Украине

Литвиненко подчеркнул, что российские оккупанты намеренно провоцируют гуманитарный кризис, поскольку из-за вражеских обстрелов страдают не только военные, но и гражданские, среди которых женщины и дети.

Он подчеркнул, что Кремль стремится не только к победе и оккупации Украины, но и к изменению установленного мирового порядка.

Место права должна занять сила, место прав человека — произвол, демократию должен заменить авторитаризм. А главное вместо свободы должно прийти рабство, — отмечает секретарь СНБО.

По его словам, страна-агрессор понимает исключительно позицию силы.

Это, как подчеркнул Литвиненко, заставляет западных партнеров усиливать собственную оборону и готовиться к применению ответной силы.

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