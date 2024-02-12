Главу Пентагона Ллойда Остіна знову госпіталізували — відома причина

Що відомо про повторну госпіталізацію Ллойда Остіна

Це сталося 11 лютого. Спочатку Остін зберігав за собою посадові функції та обов’язки, приїхавши до лікарні з несекретними й секретними системами зв’язку.

Однак за кілька годин Ллойд Остін передав функції та обов’язки міністра оборони заступниці Кетлін Гікс. Вона приступила до роботи. Про це інформували голову Об’єднаного комітету начальників штабів, Білий дім і Конгрес.

Увечері після огляду й тестувань міністра доставили до відділення інтенсивної терапії. Невідомо, як довго Ллойд Остін пробуде в лікарні, але в Пентагоні пишуть, що «поточна проблема з сечовим міхуром не вплине на його очікуване повне одужання», а прогноз щодо раку «залишається дуже добрим».

Що цьому передувало

Остін з 1 січня перебував в лікарні через ускладнення після операції. У Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда оголосили, що в Остіна був діагностований рак простати.

Після цього у США виник значний розголос довкола госпіталізації глави Пентагону через те, що Байден і вищі посадовці адміністрації Білого дому перший час навіть не знали, що Остін у лікарні.

У Пентагоні ж заявили, що про хворобу Остіна не повідомили, оскільки це «глибоко особисте» питання.

15 січня Ллойда Остіна виписали з лікарні, а 29 січня він повернувся в Пентагон.