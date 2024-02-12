Главу Пентагона Ллойда Остина снова госпитализировали — известная причина
Категория
Мир
Дата публикации

Главу Пентагона Ллойда Остина снова госпитализировали — известная причина

Минобороны США
Остин
Читати українською

Министра обороны США Ллойда Остина госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида из-за проблем с мочевым пузырем.

Что известно о повторной госпитализации Ллойда Остина

Это произошло 11 февраля. Сначала Остин сохранял за собой должностные функции и обязанности, приехав в больницу с несекретными и секретными системами связи.

Однако через несколько часов Ллойд Остин передал функции и обязанности министра обороны заместителя Кэтлин Гикс. Она приступила к работе. Об этом информировали глава Объединенного комитета начальников штабов, Белый дом и Конгресс.

Вечером после осмотра и тестирования министра доставили в отделение интенсивной терапии. Неизвестно, как долго Ллойд Остин пробудет в больнице, но в Пентагоне пишут, что «текущая проблема с мочевым пузырем не повлияет на его ожидаемое полное выздоровление», а прогноз по раку «остается очень хорошим».

Что этому предшествовало

Остин с 1 января находился в больнице из-за осложнений после операции. В Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида объявили, что у Остина был диагностирован рак простаты.

После этого в США возникла значительная огласка вокруг госпитализации главы Пентагона из-за того, что Байден и высшие должностные лица администрации Белого дома первое время даже не знали, что Остин в больнице.

В Пентагоне же заявили, что о болезни Остина не сообщили, поскольку это «глубоко личный» вопрос.

15 января Ллойда Остина выписали из больницы, а 29 января он вернулся в Пентагон.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Почувствовал сильную боль. В Пентагоне раскрыли детали госпитализации Ллойда Остина
Минобороны США
Остин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
У главы Пентагона Ллойда Остина обнаружили рак простаты — CNN
Ллойд Остин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Пентагоне раскрыли реальное состояние здоровья Остина
Остин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?