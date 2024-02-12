Главу Пентагона Ллойда Остина снова госпитализировали — известная причина

Что известно о повторной госпитализации Ллойда Остина

Это произошло 11 февраля. Сначала Остин сохранял за собой должностные функции и обязанности, приехав в больницу с несекретными и секретными системами связи.

Однако через несколько часов Ллойд Остин передал функции и обязанности министра обороны заместителя Кэтлин Гикс. Она приступила к работе. Об этом информировали глава Объединенного комитета начальников штабов, Белый дом и Конгресс.

Вечером после осмотра и тестирования министра доставили в отделение интенсивной терапии. Неизвестно, как долго Ллойд Остин пробудет в больнице, но в Пентагоне пишут, что «текущая проблема с мочевым пузырем не повлияет на его ожидаемое полное выздоровление», а прогноз по раку «остается очень хорошим».

Что этому предшествовало

Остин с 1 января находился в больнице из-за осложнений после операции. В Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида объявили, что у Остина был диагностирован рак простаты.

После этого в США возникла значительная огласка вокруг госпитализации главы Пентагона из-за того, что Байден и высшие должностные лица администрации Белого дома первое время даже не знали, что Остин в больнице.

В Пентагоне же заявили, что о болезни Остина не сообщили, поскольку это «глубоко личный» вопрос.

15 января Ллойда Остина выписали из больницы, а 29 января он вернулся в Пентагон.