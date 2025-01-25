За інформацією правоохоронних органів, затриманий СБУ головний психіатр ЗСУ Олег Друзь планував окрім 4 придбаних елітних BMW, 3 квартир і особняка під Києвом, також купити віллу на території Туреччини за 650 тис євро.

Що відомо про плани заарештованого психіатра-мільйонера

З’явились нові деталі у справі головного психіатра ЗСУ Олега Друзя, якого викрила СБУ. У 2024 році він двічі їздив до Туреччини, де намагався купити за хабарі триповерхову віллу з басейном за €650 тисяч. Під час поїздок Друзь активно переписувався з ріелтором, який пропонував різні варіанти елітного житла, — зазначають представники правоохоронних органів. Поширити

Підкреслюється, що у Туреччині проживає прийомна дочка психіатра, для якої він придбав новеньку гібридну Тойоту.

Головний психіатр ЗСУ планував придбати віллу в Туреччині

Співрозмовники у правоохоронних органах також зазначають, що Друзь сам дозволив підтвердив цю покупку за допомогою власного телефону, оскільки його обличчя засвітилось на склі.

Він також охоче витрачав чималі гроші на утримання власних собак. Лише за розкішний вольєр для їхнього утримання психіатр не пошкодував 300 тис грн.

Нинішня дружина Друзя уродженка Росії, однак вона встигла отримати українське громадянство.

Її син — пасинок Друзя — живе у Києві, але і досі має російський паспорт.

Що відомо про деталі затримання головного психіатра ЗСУ

Військова контррозвідка СБУ у взаємодії з правоохоронцями затримала головного психіатра Збройних сил, який відпочатку розв'язаною Росією масштабної війни збагатився на понад 1 млн доларів та придбав нерухомість у Києві та Одесі.

У пресцентрі СБУ зазначили, що за підтримки глави Міноборони та головкома ЗСУ було затримано головного психіатра Збройних сил.

Він також обіймав посаду заступника глави Центральної ВЛК і вирішував питання щодо придатності військових до проходження служби.

Слідчі встановили, що посадовець серйозно збагатився під час війни.

У відомстві підкреслили, що у період з 2022 по 2024 рік посадовець придбав в Обухівському районі Київської області приватний будинок та дві земельні ділянки, ще дві квартири у столиці та квартиру в Одесі.

Окрім цього він придбав 4 елітні автівки БМВ Х7 (2024 р. в.), БМВ Х7 та БМВ Х3 (обидві 2022 р. в.) та БМВ Х5 (2023 р. в.).

В нього також виявили і інше майно, про яке не повідомляється.

Під час обшуків слідчі знайшли у нього 152 тис. доларів та 34 тис. євро.