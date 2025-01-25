По информации правоохранительных органов, задержанный СБУ главный психиатр ВСУ Олег Друзь планировал помимо 4 приобретенных элитных BMW, 3 квартир и особняка под Киевом, также купить виллу на территории Турции за 650 тысяч евро.

Что известно о планах арестованного психиатра-миллионера

Появились новые детали по делу главного психиатра ВСУ Олега Друзя, разоблаченного СБУ. В 2024 году он дважды ездил в Турцию, где пытался купить за взятки трехэтажную виллу с бассейном за 650 тысяч евро. Во время поездок Друзь активно переписывался с риэлтором, предлагавшим разные варианты элитного жилья, отмечают представители правоохранительных органов. Поделиться

Подчеркивается, что в Турции проживает приемная дочь психиатра, для которой он приобрел новенькую гибридную Toyota.

Главный психиатр ВСУ планировал приобрести виллу в Турции

Собеседники в правоохранительных органах также отмечают, что Друзь сам разрешил подтвердить эту покупку с помощью собственного телефона, поскольку лицо его засветилось на стекле.

Он также охотно тратил немалые деньги на содержание собственных собак. Только за роскошный вольер для их содержания психиатр не пожалел 300 тыс. грн.

Нынешняя жена Друзья уроженка России, однако, она успела получить украинское гражданство.

Ее сын — пасынок Друзя — живет в Киеве, но до сих пор имеет российский паспорт.

Что известно о деталях задержания главного психиатра ВСУ

Военная контрразведка СБУ во взаимодействии с правоохранителями задержала главного психиатра Вооруженных сил, который изначально развязанной Россией масштабной войны обогатился более чем на 1 млн долларов и приобрел недвижимость в Киеве и Одессе.

В прессцентре СБУ отметили, что при поддержке главы Минобороны и главкома ВСУ был задержан главный психиатр Вооруженных сил.

Он также занимал должность заместителя главы Центральной ВЛК и решал вопрос о пригодности военных к прохождению службы.

Следователи установили, что чиновник серьезно обогатился во время войны.

В ведомстве подчеркнули, что в период с 2022 по 2024 год должностное лицо приобрело в Обуховском районе Киевской области частный дом и два земельных участка, еще две квартиры в столице и квартиру в Одессе.

Кроме этого он приобрел 4 элитных автомобиля БМВ Х7 (2024 г. в.), БМВ Х7 и БМВ Х3 (оба в 2022 г. в.) и БМВ Х5 (2023 г. в.).

У него также обнаружено и другое имущество, о котором не сообщается.

В ходе обысков следователи нашли у него 152 тыс. долларов и 34 тыс. евро.