"Готові відповісти". Фон дер Ляєн публічно пригрозила Трампу
Категорія
Економіка
Дата публікації

"Готові відповісти". Фон дер Ляєн публічно пригрозила Трампу

фон дер Ляєн
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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн чітко дала зрозуміти американському лідеру Дональду Трампу, що офіційний Брюссель уже підготував контрзаходи у відповідь на підвищення тарифів на європейські товари з боку Сполучених Штатів.

Головні тези:

  • Попри бажання домовлятися зі США, Європейський союз розглядає можливість реалізації заходів для захисту своїх інтересів.
  • ЄС розраховує на позитивне врегулювання ситуації до 1 серпня.

ЄС готовий дати відсіч Трампу

На переконання фон дер Ляєн, шанс вирішити проблему з тарифами США шляхом переговорів досі зберігається.

Попри це, Європейський союз уже підготував заходи, якими може завдати удару у відповідь.

З самого початку ми працювали над підготовкою і наразі готові відповісти контрзаходами. Ми підготувалися до цього і можемо відповісти у разі потреби.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії

На цьому тлі вона вкотре повторила, що офіційний Брюссель все ще хоче домовлятися зі США.

За словами посадовиці, блок надає перевагу узгодженому рішенню.

Це залишається чинним і зараз. Ми скористаємося часом, який маємо до 1 серпня, — додала фон дер Ляєн.

Вона також офіційно підтвердила, що Вашингтон надіслав Брюсселю листа з переліком заходів, які набудуть чинності, якщо не буде досягнуто узгодженого рішення.

Тому ми також продовжимо призупинення наших контрзаходів до початку серпня. Водночас ми продовжимо підготовку подальших контрзаходів, щоб бути повністю готовими, — наголосила глава Єврокомісії.

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