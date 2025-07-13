"Готові відповісти". Фон дер Ляєн публічно пригрозила Трампу

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн чітко дала зрозуміти американському лідеру Дональду Трампу, що офіційний Брюссель уже підготував контрзаходи у відповідь на підвищення тарифів на європейські товари з боку Сполучених Штатів.
Головні тези:
- Попри бажання домовлятися зі США, Європейський союз розглядає можливість реалізації заходів для захисту своїх інтересів.
- ЄС розраховує на позитивне врегулювання ситуації до 1 серпня.
ЄС готовий дати відсіч Трампу
На переконання фон дер Ляєн, шанс вирішити проблему з тарифами США шляхом переговорів досі зберігається.
Попри це, Європейський союз уже підготував заходи, якими може завдати удару у відповідь.
На цьому тлі вона вкотре повторила, що офіційний Брюссель все ще хоче домовлятися зі США.
За словами посадовиці, блок надає перевагу узгодженому рішенню.
Вона також офіційно підтвердила, що Вашингтон надіслав Брюсселю листа з переліком заходів, які набудуть чинності, якщо не буде досягнуто узгодженого рішення.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-