"Готовы ответить". Фон дер Ляен публично пригрозила Трампу

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен четко дала понять американскому лидеру Дональду Трампу, что официальный Брюссель уже подготовил контрмеры в ответ на повышение тарифов на европейские товары со стороны Соединенных Штатов.

ЕС готов дать отпор Трампу

По мнению фон дер Ляен, шанс решить проблему с тарифами США путем переговоров до сих пор сохраняется.

Несмотря на это, Европейский союз уже подготовил меры, которыми может нанести ответный удар.

С самого начала мы работали над подготовкой и готовы ответить контрмерами. Мы подготовились к этому и можем ответить по необходимости. Урсула фон дер Ляен Президент Европейской комиссии

На этом фоне она еще раз повторила, что официальный Брюссель все еще хочет договариваться с США.

По словам главы ЕК, блок предпочитает согласованное решение.

Это остается в силе и сейчас. Мы воспользуемся временем, которое есть до 1 августа, — добавила фон дер Ляен. Поделиться

Она также официально подтвердила, что Вашингтон направил Брюсселю письмо с перечнем мер, которые вступят в силу, если не будет достигнуто согласованное решение.