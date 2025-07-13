"Готовы ответить". Фон дер Ляен публично пригрозила Трампу

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен четко дала понять американскому лидеру Дональду Трампу, что официальный Брюссель уже подготовил контрмеры в ответ на повышение тарифов на европейские товары со стороны Соединенных Штатов.
Главные тезисы
- Несмотря на желание договариваться с США, Европейский союз рассматривает возможность реализации мер по защите своих интересов.
- ЕС рассчитывает на положительное урегулирование ситуации до 1 августа.
ЕС готов дать отпор Трампу
По мнению фон дер Ляен, шанс решить проблему с тарифами США путем переговоров до сих пор сохраняется.
Несмотря на это, Европейский союз уже подготовил меры, которыми может нанести ответный удар.
На этом фоне она еще раз повторила, что официальный Брюссель все еще хочет договариваться с США.
По словам главы ЕК, блок предпочитает согласованное решение.
Она также официально подтвердила, что Вашингтон направил Брюсселю письмо с перечнем мер, которые вступят в силу, если не будет достигнуто согласованное решение.
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