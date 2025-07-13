"Готовы ответить". Фон дер Ляен публично пригрозила Трампу
Категория
Экономика
Дата публикации

"Готовы ответить". Фон дер Ляен публично пригрозила Трампу

ЕС готов дать отпор Трампу
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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен четко дала понять американскому лидеру Дональду Трампу, что официальный Брюссель уже подготовил контрмеры в ответ на повышение тарифов на европейские товары со стороны Соединенных Штатов.

Главные тезисы

  • Несмотря на желание договариваться с США, Европейский союз рассматривает возможность реализации мер по защите своих интересов.
  • ЕС рассчитывает на положительное урегулирование ситуации до 1 августа.

ЕС готов дать отпор Трампу

По мнению фон дер Ляен, шанс решить проблему с тарифами США путем переговоров до сих пор сохраняется.

Несмотря на это, Европейский союз уже подготовил меры, которыми может нанести ответный удар.

С самого начала мы работали над подготовкой и готовы ответить контрмерами. Мы подготовились к этому и можем ответить по необходимости.

Урсула фон дер Ляен

Урсула фон дер Ляен

Президент Европейской комиссии

На этом фоне она еще раз повторила, что официальный Брюссель все еще хочет договариваться с США.

По словам главы ЕК, блок предпочитает согласованное решение.

Это остается в силе и сейчас. Мы воспользуемся временем, которое есть до 1 августа, — добавила фон дер Ляен.

Она также официально подтвердила, что Вашингтон направил Брюсселю письмо с перечнем мер, которые вступят в силу, если не будет достигнуто согласованное решение.

Поэтому мы также продолжим приостановку наших контрмер до начала августа. В то же время мы продолжим подготовку дальнейших контрмер, чтобы быть полностью готовыми, — подчеркнула глава Еврокомиссии.

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