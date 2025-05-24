"Готові захищати наші інтереси". В ЄС відреагували на погрози Трампа щодо мит

Єврокомісар з питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович заявив, що ЄС прагне укласти угоду зі Сполученими Штатами, але вона має ґрунтуватися на «повазі, а не на погрозах».
Головні тези:
- Єврокомісар Шефчович заявив про готовність ЄС укласти вигідну угоду зі США на основі поваги, а не погроз.
- Політики ЄС висловили розчарування погрозами Трампа щодо нових мит, але заявили про готовність відповісти та захищати свої інтереси.
- Переговори залишаються найкращим шляхом для розв'язання торгових питань між ЄС та США, проте Європейський Союз готовий застосувати контрзаходи, якщо необхідно.
В ЄС відреагували на погрози Трампа щодо нових мит
Таку заяву єврокомісар зробив після того, як Дональд Трамп пригрозив запровадити 50% тариф на всі товари з ЄС.
Європейські політики висловили розчарування новинами про подальші мита з боку США. Зокрема, міністр торгівлі Франції Лоран Сен-Мартен заявив, що нові погрози Трампа не сприяють переговорам, але «ми готові відповісти». Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив ЗМІ, що метою залишаються «нульові тарифи за нульові тарифи».
Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф підтримав стратегію ЄС щодо торгівельних переговорів.
Ми вже бачили, що тарифи можуть підвищуватися і знижуватися під час переговорів зі США.
Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін сказав, що пропозиція Трампа «вкрай розчаровує».
Євродепутат Бернд Ланге (ФРН) заявив про можливість запровадження контрмит щодо США.
Ми не дозволимо тиснути на себе і об'єктивно спробуємо розпочати переговори наступного тижня. Якщо переговори будуть невдалими, Європейський Союз достатньо сильний, щоб застосувати контрзаходи, щоб компенсувати економічні збитки.
За даними американського уряду, ЄС є одним з найбільших торгівельних партнерів США, який минулого року експортував товарів на суму понад 600 млрд дол, а імпортував — на 370 млрд дол.
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