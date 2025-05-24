"Готовы защищать наши интересы". В ЕС отреагировали на угрозы Трампа насчет пошлин

Еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что ЕС стремится заключить соглашение с Соединенными Штатами, но оно должно основываться на «уважении, а не на угрозах».

В ЕС отреагировали на угрозы Трампа по поводу новых пошлин

Такое заявление еврокомиссар сделал после того, как Дональд Трамп пригрозил ввести 50% тариф на все товары из ЕС.

ЕС полностью привлечен и стремится заключить соглашение, которое будет выгодно обеим сторонам. Европейская комиссия готова работать добросовестно. Торговля между ЕС и США не имеет аналогов и должна основываться на взаимном уважении, а не на угрозах. Мы готовы защищать наши интересы, — написал Шефчович в соцсети Х после разговора с торговым представителем США Джеймисоном Гриром и министром торговли США Говардом Лутником. Поделиться

Европейские политики выразили разочарование новостями о дальнейших пошлинах со стороны США. В частности, министр торговли Франции Лоран Сен-Мартен заявил, что новые угрозы Трампа не способствуют переговорам, но "мы готовы ответить". Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил СМИ, что целью остаются "нулевые тарифы за нулевые тарифы".

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф поддержал стратегию ЕС по торговым переговорам.

Мы уже видели, что тарифы могут повышаться и снижаться при переговорах с США.

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин сказал, что предложение Трампа «крайне разочаровывает».

Тарифы наносят ущерб всем сторонам. Тарифы на предложенном уровне не только подтолкнут цены вверх, они нанесут серьезный ущерб одним из наиболее динамичных и важных торговых отношений в мире... Переговоры — лучший и единственный устойчивый путь вперед. Поделиться

Евродепутат Бернд Ланге (ФРГ) заявил о возможности введения контрпошлины в отношении США.

Мы не позволим давить на себя и объективно попытаемся начать переговоры на следующей неделе. Если переговоры будут неудачными, Европейский Союз достаточно силен, чтобы применить контрмеры, чтобы компенсировать экономический ущерб.

По данным американского правительства, ЕС является одним из крупнейших торговых партнеров США, которое в прошлом году экспортировало товаров на сумму свыше 600 млрд долл., а импортировало — на 370 млрд долл.