"Готовы защищать наши интересы". В ЕС отреагировали на угрозы Трампа насчет пошлин

Еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что ЕС стремится заключить соглашение с Соединенными Штатами, но оно должно основываться на «уважении, а не на угрозах».
Главные тезисы
- Еврокомиссар Шефчович заявил о готовности заключить выгодное соглашение с США на основе уважения, не прибегая к угрозам.
- Политики ЕС готовы ответить на угрозы Трампа по поводу пошлин и защищать свои интересы, но призывают к диалогу и переговорам.
- Европейский Союз выражает разочарование угрозами Трампа и подчеркивает важность торговых переговоров на основе взаимного уважения.
В ЕС отреагировали на угрозы Трампа по поводу новых пошлин
Такое заявление еврокомиссар сделал после того, как Дональд Трамп пригрозил ввести 50% тариф на все товары из ЕС.
Европейские политики выразили разочарование новостями о дальнейших пошлинах со стороны США. В частности, министр торговли Франции Лоран Сен-Мартен заявил, что новые угрозы Трампа не способствуют переговорам, но "мы готовы ответить". Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил СМИ, что целью остаются "нулевые тарифы за нулевые тарифы".
Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф поддержал стратегию ЕС по торговым переговорам.
Мы уже видели, что тарифы могут повышаться и снижаться при переговорах с США.
Премьер-министр Ирландии Михал Мартин сказал, что предложение Трампа «крайне разочаровывает».
Евродепутат Бернд Ланге (ФРГ) заявил о возможности введения контрпошлины в отношении США.
Мы не позволим давить на себя и объективно попытаемся начать переговоры на следующей неделе. Если переговоры будут неудачными, Европейский Союз достаточно силен, чтобы применить контрмеры, чтобы компенсировать экономический ущерб.
По данным американского правительства, ЕС является одним из крупнейших торговых партнеров США, которое в прошлом году экспортировало товаров на сумму свыше 600 млрд долл., а импортировало — на 370 млрд долл.
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