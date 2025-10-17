Підготовка до нових ударів по Україні. Росія розширює авіабазу "Енгельс-2"

Росія розширює авіабазу “Енгельс-2” — головний осередок стратегічної авіації, звідки запускають літаки-ракетоносці для ударів по Україні.

Росія розширює авіабазу "Енгельс-2" для нових ударів по Україні

Про це повідомив спецпідрозділ «Аратта» Головного управління розвідки Міністерства оборони Україниі.

У північній частині бази триває заливання бетону та підготовка 12 нових стоянок для літаків Ту-95МС, Ту-160, Су-34 і Су-35. Поширити

Саме з «Енгельса-2» РФ здійснює масовані атаки по українських містах. Раніше українські безпілотники вже вражали об’єкт, знищивши десятки крилатих ракет і паливні склади — вибухи було чути навіть у Саратові.