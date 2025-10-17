Підготовка до нових ударів по Україні. Росія розширює авіабазу "Енгельс-2"

Росія розширює авіабазу “Енгельс-2” — головний осередок стратегічної авіації, звідки запускають літаки-ракетоносці для ударів по Україні.
Головні тези:
- Росія розширює авіабазу “Енгельс-2” для проведення нових ударів по Україні, підготовка 12 нових стоянок для різних типів літаків
- Спецпідрозділ “Аратта” з Міністерства оборони України поділився інформацією про активну роботу на авіабазі
- Україні необхідно посилити діпстрайкові спроможності для відповіді на зростаючу загрозу та позначити базу на випередження.
Росія розширює авіабазу "Енгельс-2" для нових ударів по Україні
Про це повідомив спецпідрозділ «Аратта» Головного управління розвідки Міністерства оборони Україниі.
Саме з «Енгельса-2» РФ здійснює масовані атаки по українських містах. Раніше українські безпілотники вже вражали об’єкт, знищивши десятки крилатих ракет і паливні склади — вибухи було чути навіть у Саратові.
Активне будівництво свідчить: Росія готується до нових хвиль ударів. Україні необхідно нарощувати власні діпстрайкові спроможності — безпілотники, далекобійні ракети та високоточну зброю, щоб бити по таких базах на випередження.
