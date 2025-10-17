Подготовка новых ударов по Украине. Россия расширяет авиабазу "Энгельс-2"

Россия расширяет авиабазу "Энгельс-2" для новых ударов по Украине

Об этом сообщило спецподразделение «Аратта» Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В северной части базы идет заливка бетона и подготовка 12 новых стоянок для самолетов Ту-95МС, Ту-160, Су-34 и Су-35. Поделиться

Именно с «Энгельса-2» РФ совершает массированные атаки по украинским городам. Ранее украинские беспилотники уже поражали объект, уничтожив десятки крылатых ракет и топливные составы — взрывы были слышны даже в Саратове.