Подготовка новых ударов по Украине. Россия расширяет авиабазу "Энгельс-2"
Категория
Мир
Дата публикации

Подготовка новых ударов по Украине. Россия расширяет авиабазу "Энгельс-2"

авиабаза
Читати українською
Источник:  online.ua

Россия расширяет авиабазу "Энгельс-2" - главный центр стратегической авиации, откуда запускают самолеты-ракетоносцы для ударов по Украине.

Главные тезисы

  • Россия расширяет авиабазу Энгельс-2, центр стратегической авиации для ударов по Украине.
  • Украине необходимо усилить дипстрайковые возможности для ответа на растущую угрозу и обозначить базы на опережение.
  • Активное строительство на авиабазе свидетельствует о готовящихся новых волнах ударов.

Россия расширяет авиабазу "Энгельс-2" для новых ударов по Украине

Об этом сообщило спецподразделение «Аратта» Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В северной части базы идет заливка бетона и подготовка 12 новых стоянок для самолетов Ту-95МС, Ту-160, Су-34 и Су-35.

Именно с «Энгельса-2» РФ совершает массированные атаки по украинским городам. Ранее украинские беспилотники уже поражали объект, уничтожив десятки крылатых ракет и топливные составы — взрывы были слышны даже в Саратове.

Активное строительство говорит о том, что Россия готовится к новым волнам ударов. Украине необходимо наращивать собственные дипстрайковые возможности — беспилотники, дальнобойные ракеты и высокоточное оружие, чтобы бить по таким базам на опережение.

