Подготовка новых ударов по Украине. Россия расширяет авиабазу "Энгельс-2"

Россия расширяет авиабазу "Энгельс-2" - главный центр стратегической авиации, откуда запускают самолеты-ракетоносцы для ударов по Украине.
Главные тезисы
- Россия расширяет авиабазу Энгельс-2, центр стратегической авиации для ударов по Украине.
- Украине необходимо усилить дипстрайковые возможности для ответа на растущую угрозу и обозначить базы на опережение.
- Активное строительство на авиабазе свидетельствует о готовящихся новых волнах ударов.
Россия расширяет авиабазу "Энгельс-2" для новых ударов по Украине
Об этом сообщило спецподразделение «Аратта» Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Именно с «Энгельса-2» РФ совершает массированные атаки по украинским городам. Ранее украинские беспилотники уже поражали объект, уничтожив десятки крылатых ракет и топливные составы — взрывы были слышны даже в Саратове.
Активное строительство говорит о том, что Россия готовится к новым волнам ударов. Украине необходимо наращивать собственные дипстрайковые возможности — беспилотники, дальнобойные ракеты и высокоточное оружие, чтобы бить по таким базам на опережение.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-