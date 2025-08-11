Готувала удар по Запоріжжю — правоохоронці затримали агентку російського ГРУ

Контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу рашистів отримати координати для нової ракетної атаки по промисловій інфраструктурі Запоріжжя.
Головні тези:
- Служба безпеки зупинила спробу ГРУ підготувати удар по промислових об'єктах Запоріжжя.
- Агентка відстежувала виробничі та енергетичні об'єкти міста для коригування авіаудару.
- Зловмисницю затримали на гарячому, коли вона фотографувала енергооб'єкт.
СБУ затримала коригувальницю вогню по Запоріжжю
За матеріалами справи, «під прицілом» ворога були виробничі приміщення та опорні електропідстанції, які живлять заводи прифронтового міста.
Щоб скоригувати авіаудар, російська воєнна розвідка (більш відома як гру) завербувала експрацівницю місцевого управління Пенсійного фонду. У поле зору агресора вона потрапила через свої антиукраїнські коментарі в Телеграм-каналах.
Для виконання ворожих завдань агентка обходила місцевість, намагаючись виявити виробничі та енергооб’єкти. Додатково вона «втемну» випитувала потрібні їй розвіддані у знайомого інженера-програміста одного із місцевих підприємств машинобудівної галузі.
Контррозвідники СБУ завчасно викрили зловмисницю, задокументували її контакти з куратором і затримали «на гарячому», коли вона фотографувала периметр заводського енергооб’єкта.
На місці події у фігурантки вилучено смартфон із гугл-картами, на яких вона позначала потенційні «цілі» для окупантів.
Слідчі СБУ повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-