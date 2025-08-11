Готовила удар по Запорожью — правоохранители задержали агентку российского ГРУ
Категория
Украина
Дата публикации

Готовила удар по Запорожью — правоохранители задержали агентку российского ГРУ

СБУ
СБУ
Читати українською

Контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку рашистов получить координаты для новой ракетной атаки по промышленной инфраструктуре Запорожья.

Главные тезисы

  • Служба безопасности предотвратила попытку российской военной разведки провести удар по производственным объектам Запорожья.
  • Агентка ГРУ была задержана, пытаясь корректировать авиаудар по промышленным и энергетическим объектам города.
  • Расследование установило сговор агентки с кадровым сотрудником российской разведки через анонимный чат в мессенджере.

СБУ задержала корректировщицу огня по Запорожью

По материалам дела, под прицелом врага были производственные помещения и опорные электроподстанции, которые питают заводы прифронтового города.

Чтобы скорректировать авиаудар, российская военная разведка (более известная как игра) завербовала эксработницу местного управления Пенсионного фонда. В поле зрения агрессора она попала из-за своих антиукраинских комментариев в Телеграмм-каналах.

Для выполнения враждебных задач агент обходила местность, пытаясь выявить производственные и энергообъекты. Дополнительно она «втемную» выспрашивала нужные ей разведданные у знакомого инженера-программиста одного из местных предприятий машиностроительной отрасли.

Как установило расследование, фигурантка координировала свои действия с кадровым сотрудником российской игры через анонимный чат в мессенджере.

Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленницу, задокументировали ее контакты с куратором и задержали «на горячем», когда она фотографировала периметр заводского энергообъекта.

На месте происшествия у фигурантки изъят смартфон с гугл-картами, на которых она обозначала потенциальные цели для оккупантов.

Следователи СБУ сообщили агентству о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ предотвратила теракт — агентка РФ планировала взорвать кофейню в Киеве
СБУ
задержание
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ задержала агента Беларуси — шпионил на северной границе Украины
СБУ
агент
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ задержала "крота" в ВВС Украины — шпионил за аэродромами с F-16 и Mirage 2000
СБУ
"крот"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?