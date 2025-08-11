Готовила удар по Запорожью — правоохранители задержали агентку российского ГРУ

Контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку рашистов получить координаты для новой ракетной атаки по промышленной инфраструктуре Запорожья.
Главные тезисы
- Служба безопасности предотвратила попытку российской военной разведки провести удар по производственным объектам Запорожья.
- Агентка ГРУ была задержана, пытаясь корректировать авиаудар по промышленным и энергетическим объектам города.
- Расследование установило сговор агентки с кадровым сотрудником российской разведки через анонимный чат в мессенджере.
СБУ задержала корректировщицу огня по Запорожью
По материалам дела, под прицелом врага были производственные помещения и опорные электроподстанции, которые питают заводы прифронтового города.
Чтобы скорректировать авиаудар, российская военная разведка (более известная как игра) завербовала эксработницу местного управления Пенсионного фонда. В поле зрения агрессора она попала из-за своих антиукраинских комментариев в Телеграмм-каналах.
Для выполнения враждебных задач агент обходила местность, пытаясь выявить производственные и энергообъекты. Дополнительно она «втемную» выспрашивала нужные ей разведданные у знакомого инженера-программиста одного из местных предприятий машиностроительной отрасли.
Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленницу, задокументировали ее контакты с куратором и задержали «на горячем», когда она фотографировала периметр заводского энергообъекта.
На месте происшествия у фигурантки изъят смартфон с гугл-картами, на которых она обозначала потенциальные цели для оккупантов.
Следователи СБУ сообщили агентству о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
