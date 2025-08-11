Готовила удар по Запорожью — правоохранители задержали агентку российского ГРУ

Контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку рашистов получить координаты для новой ракетной атаки по промышленной инфраструктуре Запорожья.

СБУ задержала корректировщицу огня по Запорожью

По материалам дела, под прицелом врага были производственные помещения и опорные электроподстанции, которые питают заводы прифронтового города.

Чтобы скорректировать авиаудар, российская военная разведка (более известная как игра) завербовала эксработницу местного управления Пенсионного фонда. В поле зрения агрессора она попала из-за своих антиукраинских комментариев в Телеграмм-каналах.

Для выполнения враждебных задач агент обходила местность, пытаясь выявить производственные и энергообъекты. Дополнительно она «втемную» выспрашивала нужные ей разведданные у знакомого инженера-программиста одного из местных предприятий машиностроительной отрасли.

Как установило расследование, фигурантка координировала свои действия с кадровым сотрудником российской игры через анонимный чат в мессенджере. Поделиться

Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленницу, задокументировали ее контакты с куратором и задержали «на горячем», когда она фотографировала периметр заводского энергообъекта.

На месте происшествия у фигурантки изъят смартфон с гугл-картами, на которых она обозначала потенциальные цели для оккупантов.