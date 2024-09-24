Готував ракетний удар РФ по своїй бригаді. У Харкові затримали військового за підозрою у держзраді

СБУ затримала в Харкові військового за підозрою у державній зраді. Підозрюваний коригував російські ракетні удари по своїй бригаді ЗСУ та планував втекти до Росії.
Головні тези:
- Військового у Харкові затримали за підозрою у державній зраді та співпраці з російською розвідкою.
- Підозрюваний керував ракетним ударом по своїй власній бригаді ЗСУ та планував втекти до Росії.
- Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду у воєнний час.
- Дізнайтеся, як відбувалася співпраця підозрюваного з російською розвідкою та які наміри він мав стосовно конфлікту на Сході України.
- Служба безпеки вилучила докази від підозрюваного, які свідчать про його зрадницькі дії та плани щодо участі у війні в Україні.
Що відомо про затриманого зрадника
За даними слідства, 45-річний житель Харкова, мобілізований у серпні цього року, був дистанційно завербований російською воєнною розвідкою.
Йому доручили скоригувати авіаудар по одному з підрозділів його бригади. В обмін він отримав обіцянку "евакуації" до Росії, де планував вступити до Збройних сил РФ для участі у війні проти України.
Під час обшуку у затриманого вилучено мобільні телефони, які він використовував для зв’язку з російською спецслужбою.
Яке покарання загрожує затриманому
На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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