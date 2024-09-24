Готував ракетний удар РФ по своїй бригаді. У Харкові затримали військового за підозрою у держзраді

СБУ затримала в Харкові військового за підозрою у державній зраді. Підозрюваний коригував російські ракетні удари по своїй бригаді ЗСУ та планував втекти до Росії.

Що відомо про затриманого зрадника

За даними слідства, 45-річний житель Харкова, мобілізований у серпні цього року, був дистанційно завербований російською воєнною розвідкою.

Йому доручили скоригувати авіаудар по одному з підрозділів його бригади. В обмін він отримав обіцянку "евакуації" до Росії, де планував вступити до Збройних сил РФ для участі у війні проти України.

Для наведення вогню підозрюваний позначив "цільові" локації на Google-карті та відправив скріншот російському куратору. Крім того, він провів дорозвідку в районі бойових позицій української ППО, які російські сили планували обійти під час ракетної атаки, — повідомили в СБУ. Поширити

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільні телефони, які він використовував для зв’язку з російською спецслужбою.

Яке покарання загрожує затриманому

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).