Готовил ракетный удар РФ по своей бригаде. В Харькове задержан военный по подозрению в госизмене

СБУ задержала в Харькове военного по подозрению в государственной измене. Подозреваемый корректировал российские ракетные удары по своей бригаде ВСУ и планировал бежать в Россию.

Что известно о задержанном предателе

По данным следствия, 45-летний житель Харькова, мобилизованный в августе этого года, был дистанционно завербован российской военной разведкой.

Ему поручили скорректировать авиаудар по одному из подразделений его бригады. В обмен он получил обещание "эвакуации" в Россию, где планировал вступить в Вооруженные силы РФ для участия в войне против Украины.

Для наведения огня подозреваемый обозначил целевые локации на Google-карте и отправил скриншот российскому куратору. Кроме того, он провел доразведку в районе боевых позиций украинского ПВО, которые российские силы планировали обойти во время ракетной атаки, сообщили в СБУ. Поделиться

В ходе обыска у задержанного изъяты мобильные телефоны, которые он использовал для связи с российской спецслужбой.

Какое наказание грозит задержанному

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).