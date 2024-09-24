Готовил ракетный удар РФ по своей бригаде. В Харькове задержан военный по подозрению в госизмене

СБУ задержала в Харькове военного по подозрению в государственной измене. Подозреваемый корректировал российские ракетные удары по своей бригаде ВСУ и планировал бежать в Россию.
Главные тезисы
- В Харькове задержан военный подозреваемый в государственной измене, который корректировал ракетные удары по своей бригаде и планировал бежать в Россию.
- Подозреваемый был завербован российской военной разведкой, обозначил целевые локации на Google-карте для наведения огня и провел доразведку в районе боевых позиций украинского ПВО.
- На основании доказательств задержанный подозревается в государственном предательстве, что в условиях военного положения несет пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
- Следственные органы СБУ сообщили фигуранту о подозрении и он находится под стражей без права внесения залога.
Что известно о задержанном предателе
По данным следствия, 45-летний житель Харькова, мобилизованный в августе этого года, был дистанционно завербован российской военной разведкой.
Ему поручили скорректировать авиаудар по одному из подразделений его бригады. В обмен он получил обещание "эвакуации" в Россию, где планировал вступить в Вооруженные силы РФ для участия в войне против Украины.
В ходе обыска у задержанного изъяты мобильные телефоны, которые он использовал для связи с российской спецслужбой.
Какое наказание грозит задержанному
На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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