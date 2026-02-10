Громада Києва викликає Кличка на публічну розмову

17 громадських організацій та ініціатив звернулися до міського голови Віталія Кличка з відкритим листом та закликом до чесної й публічної розмови з громадою. Вони хочуть почути правду про реальний стан справ у столиці.
Головні тези:
- Громадські організації та ініціативи пропонують провести публічне обговорення стану систем життєзабезпечення Києва.
- Також у центрі уваги буде питання підготовки до наступних опалювальних періодів в умовах війни.
Кияни хочуть почути чесні відповіді від Кличка
Вони звертають увагу на те, що столиця України “перебуває у стані управлінської, інфраструктурної та комунікаційної кризи”.
Окрім того, ситуація суттєво погіршується через щоденні російські атаки та невдоволення серед населення.
На переконання ініціаторів зустрічі, просто зараз публічний діалог — дійсно важливий крок для відновлення довіри між міською владою та мешканцями столиці.
Вони чекають від Віталія Кличка оголошення дати, часу та формату відкритої пресконференції.
Громада Києва розраховує на конструктивний і публічний діалог з мером.
Також у мережі опублікували повний текст відкритого звернення громадських організацій та ініціатив до Віталія Кличка.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-