Громада Києва викликає Кличка на публічну розмову
Віталій Кличко
Read in English
Джерело:  online.ua

17 громадських організацій та ініціатив звернулися до міського голови Віталія Кличка з відкритим листом та закликом до чесної й публічної розмови з громадою. Вони хочуть почути правду про реальний стан справ у столиці.

Головні тези:

  • Громадські організації та ініціативи пропонують провести публічне обговорення стану систем життєзабезпечення Києва.
  • Також у центрі уваги буде питання підготовки до наступних опалювальних періодів в умовах війни.

Кияни хочуть почути чесні відповіді від Кличка

Громада Києва викликає мера Віталія Кличка на відкриту пресконференцію, — йдеться в офіційній заяві 17 громадських організацій та ініціатив.

Вони звертають увагу на те, що столиця України “перебуває у стані управлінської, інфраструктурної та комунікаційної кризи”.

Окрім того, ситуація суттєво погіршується через щоденні російські атаки та невдоволення серед населення.

Саме тому громада пропонує провести відкриту пресконференцію за участі громадських організацій і медіа, щоб обговорити реальний стан міста, готовність систем життєзабезпечення до опалювальних сезонів та стратегічне бачення розвитку столиці.

На переконання ініціаторів зустрічі, просто зараз публічний діалог — дійсно важливий крок для відновлення довіри між міською владою та мешканцями столиці.

Вони чекають від Віталія Кличка оголошення дати, часу та формату відкритої пресконференції.

Громада Києва розраховує на конструктивний і публічний діалог з мером.

Також у мережі опублікували повний текст відкритого звернення громадських організацій та ініціатив до Віталія Кличка.

