Общины Киева вызывают Кличко на публичный разговор
Категория
Украина
Дата публикации

Общины Киева вызывают Кличко на публичный разговор

Киевляне хотят услышать честные ответы от Кличко
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

17 общественных организаций и инициатив обратились к городскому голове Виталию Кличко с открытым письмом и призывом к честному и публичному разговору с обществом. Они хотят услышать правду о реальном положении дел в столице.

Главные тезисы

  • Общественные организации и инициативы предлагают провести публичное обсуждение систем жизнеобеспечения Киева.
  • Также в центре внимания будет вопрос подготовки к следующим отопительным сезонам в условиях войны.

Киевляне хотят услышать честные ответы от Кличко

Общины Киева вызывают мэра Виталия Кличко на открытую пресс-конференцию, — сказано в официальном заявлении 17 общественных организаций и инициатив.

Они обращают внимание на то, что столица Украины находится в состоянии “управленческого, инфраструктурного и коммуникационного кризиса”.

Кроме того, ситуация существенно ухудшается из-за ежедневных российских атак и недовольства среди населения.

Именно поэтому община предлагает провести открытую пресс-конференцию с участием общественных организаций и медиа, чтобы обсудить реальное состояние города, готовность систем жизнеобеспечения к отопительным сезонам и стратегическое видение развития столицы.

По убеждению инициаторов встречи, прямо сейчас публичный диалог действительно станет важным шагом для восстановления доверия между городскими властями и жителями столицы.

Они ждут от Виталия Кличко объявления даты, времени и формата открытой пресс-конференции.

Община Киева рассчитывает на конструктивный и публичный диалог с мэром.

Также в сети опубликован полный текст открытого обращения общественных организаций и инициатив к Виталию Кличко.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Папа Римский направил в Украину генераторы, лекарства и продукты
Украина получила помощь от Ватикана
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина прошла пик аномального холода — начинается потепление
Погода в Украине резко изменится в ближайшие дни
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские оккупанты убили мать с ребенком в Славянске
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Россия сбросила на Славянск авиабомбы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?