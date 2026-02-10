Общины Киева вызывают Кличко на публичный разговор

17 общественных организаций и инициатив обратились к городскому голове Виталию Кличко с открытым письмом и призывом к честному и публичному разговору с обществом. Они хотят услышать правду о реальном положении дел в столице.
Главные тезисы
- Общественные организации и инициативы предлагают провести публичное обсуждение систем жизнеобеспечения Киева.
- Также в центре внимания будет вопрос подготовки к следующим отопительным сезонам в условиях войны.
Киевляне хотят услышать честные ответы от Кличко
Они обращают внимание на то, что столица Украины находится в состоянии “управленческого, инфраструктурного и коммуникационного кризиса”.
Кроме того, ситуация существенно ухудшается из-за ежедневных российских атак и недовольства среди населения.
По убеждению инициаторов встречи, прямо сейчас публичный диалог действительно станет важным шагом для восстановления доверия между городскими властями и жителями столицы.
Они ждут от Виталия Кличко объявления даты, времени и формата открытой пресс-конференции.
Община Киева рассчитывает на конструктивный и публичный диалог с мэром.
Также в сети опубликован полный текст открытого обращения общественных организаций и инициатив к Виталию Кличко.
