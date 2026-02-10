Общины Киева вызывают Кличко на публичный разговор

17 общественных организаций и инициатив обратились к городскому голове Виталию Кличко с открытым письмом и призывом к честному и публичному разговору с обществом. Они хотят услышать правду о реальном положении дел в столице.

Киевляне хотят услышать честные ответы от Кличко

Общины Киева вызывают мэра Виталия Кличко на открытую пресс-конференцию, — сказано в официальном заявлении 17 общественных организаций и инициатив. Поделиться

Они обращают внимание на то, что столица Украины находится в состоянии “управленческого, инфраструктурного и коммуникационного кризиса”.

Кроме того, ситуация существенно ухудшается из-за ежедневных российских атак и недовольства среди населения.

Именно поэтому община предлагает провести открытую пресс-конференцию с участием общественных организаций и медиа, чтобы обсудить реальное состояние города, готовность систем жизнеобеспечения к отопительным сезонам и стратегическое видение развития столицы. Поделиться

По убеждению инициаторов встречи, прямо сейчас публичный диалог действительно станет важным шагом для восстановления доверия между городскими властями и жителями столицы.

Они ждут от Виталия Кличко объявления даты, времени и формата открытой пресс-конференции.

Община Киева рассчитывает на конструктивный и публичный диалог с мэром.

Также в сети опубликован полный текст открытого обращения общественных организаций и инициатив к Виталию Кличко.