У Молдові, де 20 жовтня відбудуться президентські вибори та референдум щодо вступу країни до Євросоюзу, дедалі більше людей отримують у месенджерах фейкові повідомлення, автори яких намагаються маніпулювати громадською думкою.
Головні тези:
- Громадяни Молдови перед виборами отримують маніпулятивні повідомлення в месенджерах, що може вплинути на громадську думку під час президентських виборів та референдуму щодо вступу до Євросоюзу.
- Уряд рекомендує громадянам реагувати на фейкові повідомлення, блокуючи відправників та позначаючи їх як спам, щоб запобігти поширенню дезінформації.
- Кремль намагається просунути до влади у Молдові своїх прихильників, щоб тримати країну у сфері свого впливу.
Виборці у Молдові отримують фейкові повідомлення
У відомстві рекомендували громадянам, які отримали такі повідомлення, заблокувати відправника, помітити їх як спам або поскаржитися на повідомлення.
20 жовтня у Молдові відбудуться президентські вибори і референдум щодо європейської інтеграції.
Кремль буде просувати до влади у Молдові своїх людей
Як наголосила Крістіна Герасимов, Росія розглядає прокремлівський уряд у Молдові як сильний важіль впливу у конфлікті проти України.
Молдова прагне приєднатися до ЄС до 2030 року. Країна розраховує на підтримку Заходу в боротьбі з російським втручанням, в тому числі через новий центр стратегічних комунікацій, спрямований на боротьбу з дезінформацією.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-