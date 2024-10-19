Громадяни Молдови перед виборами отримують маніпулятивні повідомлення в месенджерах
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Політика
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Громадяни Молдови перед виборами отримують маніпулятивні повідомлення в месенджерах

Молдова
Джерело:  Newsmaker

У Молдові, де 20 жовтня відбудуться президентські вибори та референдум щодо вступу країни до Євросоюзу, дедалі більше людей отримують у месенджерах фейкові повідомлення, автори яких намагаються маніпулювати громадською думкою.

Головні тези:

  • Громадяни Молдови перед виборами отримують маніпулятивні повідомлення в месенджерах, що може вплинути на громадську думку під час президентських виборів та референдуму щодо вступу до Євросоюзу.
  • Уряд рекомендує громадянам реагувати на фейкові повідомлення, блокуючи відправників та позначаючи їх як спам, щоб запобігти поширенню дезінформації.
  • Кремль намагається просунути до влади у Молдові своїх прихильників, щоб тримати країну у сфері свого впливу.

Виборці у Молдові отримують фейкові повідомлення

Все більше людей отримують підозрілі повідомлення у WhatsApp та на інших платформах. Деякі, вочевидь, надходять з Індонезії, але в них ідеться про нашу країну. Ці повідомлення намагаються маніпулювати громадською думкою про референдум та вибори, — йдеться у заяві Служби інформаційних технологій та кібербезпеки.

У відомстві рекомендували громадянам, які отримали такі повідомлення, заблокувати відправника, помітити їх як спам або поскаржитися на повідомлення.

20 жовтня у Молдові відбудуться президентські вибори і референдум щодо європейської інтеграції.

Кремль буде просувати до влади у Молдові своїх людей

Як наголосила Крістіна Герасимов, Росія розглядає прокремлівський уряд у Молдові як сильний важіль впливу у конфлікті проти України.

Ставки в Молдові досить високі для Росії — вони хочуть тримати Молдову в сірій зоні, — сказала Герасимов.

Молдова прагне приєднатися до ЄС до 2030 року. Країна розраховує на підтримку Заходу в боротьбі з російським втручанням, в тому числі через новий центр стратегічних комунікацій, спрямований на боротьбу з дезінформацією.

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