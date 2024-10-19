Граждане Молдовы перед выборами получают манипулятивные сообщения в мессенджерах

В Молдове, где 20 октября состоятся президентские выборы и референдум по вступлению страны в Евросоюз, все больше людей получают в мессенджерах фейковые сообщения, авторы которых пытаются манипулировать общественным мнением.
Главные тезисы
- Увеличение распространения фейковых сообщений в мессенджерах затрагивает общественное мнение Молдовы перед президентскими выборами и референдумом.
- Правительство призывает граждан бороться с дезинформацией, блокируя отправителей и помечая сообщения как спам.
- Кремль пытается повлиять на политическую ситуацию в Молдове, дезинформируя избирателей.
- Молдова стремится к европейской интеграции, что вызывает беспокойство у России, стремящейся удерживать страну в своей зоне влияния.
Избиратели в Молдове получают фейковые сообщения
В ведомстве рекомендовали гражданам, получившим такие сообщения, заблокировать отправителя, заметить их как спам или пожаловаться на уведомление.
20 октября в Молдове пройдут президентские выборы и референдум по европейской интеграции.
Кремль будет продвигать к власти своих людей в Молдове
Как подчеркнула Кристина Герасимов, Россия рассматривает прокремлевское правительство в Молдове как сильный рычаг влияния в конфликте против Украины.
Молдавия стремится присоединиться к ЕС к 2030 году. Страна рассчитывает на поддержку Запада в борьбе с российским вмешательством, в том числе через новый центр стратегических коммуникаций, направленный на борьбу с дезинформацией.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-