Граждане Молдовы перед выборами получают манипулятивные сообщения в мессенджерах
Категория
Политика
Дата публикации

Граждане Молдовы перед выборами получают манипулятивные сообщения в мессенджерах

Молдова
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Источник:  Newsmaker

В Молдове, где 20 октября состоятся президентские выборы и референдум по вступлению страны в Евросоюз, все больше людей получают в мессенджерах фейковые сообщения, авторы которых пытаются манипулировать общественным мнением.

Главные тезисы

  • Увеличение распространения фейковых сообщений в мессенджерах затрагивает общественное мнение Молдовы перед президентскими выборами и референдумом.
  • Правительство призывает граждан бороться с дезинформацией, блокируя отправителей и помечая сообщения как спам.
  • Кремль пытается повлиять на политическую ситуацию в Молдове, дезинформируя избирателей.
  • Молдова стремится к европейской интеграции, что вызывает беспокойство у России, стремящейся удерживать страну в своей зоне влияния.

Избиратели в Молдове получают фейковые сообщения

Все больше людей получают подозрительные сообщения в WhatsApp и других платформах. Некоторые, очевидно, поступают из Индонезии, но речь идет о нашей стране. Эти сообщения пытаются манипулировать общественным мнением о референдуме и выборах, говорится в заявлении Службы информационных технологий и кибербезопасности.

В ведомстве рекомендовали гражданам, получившим такие сообщения, заблокировать отправителя, заметить их как спам или пожаловаться на уведомление.

20 октября в Молдове пройдут президентские выборы и референдум по европейской интеграции.

Кремль будет продвигать к власти своих людей в Молдове

Как подчеркнула Кристина Герасимов, Россия рассматривает прокремлевское правительство в Молдове как сильный рычаг влияния в конфликте против Украины.

Ставки в Молдове достаточно высоки для России — они хотят держать Молдову в серой зоне, — сказала Герасимов.

Молдавия стремится присоединиться к ЕС к 2030 году. Страна рассчитывает на поддержку Запада в борьбе с российским вмешательством, в том числе через новый центр стратегических коммуникаций, направленный на борьбу с дезинформацией.

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