Граждане Молдовы перед выборами получают манипулятивные сообщения в мессенджерах

В Молдове, где 20 октября состоятся президентские выборы и референдум по вступлению страны в Евросоюз, все больше людей получают в мессенджерах фейковые сообщения, авторы которых пытаются манипулировать общественным мнением.

Избиратели в Молдове получают фейковые сообщения

Все больше людей получают подозрительные сообщения в WhatsApp и других платформах. Некоторые, очевидно, поступают из Индонезии, но речь идет о нашей стране. Эти сообщения пытаются манипулировать общественным мнением о референдуме и выборах, говорится в заявлении Службы информационных технологий и кибербезопасности. Поделиться

В ведомстве рекомендовали гражданам, получившим такие сообщения, заблокировать отправителя, заметить их как спам или пожаловаться на уведомление.

20 октября в Молдове пройдут президентские выборы и референдум по европейской интеграции.

Кремль будет продвигать к власти своих людей в Молдове

Как подчеркнула Кристина Герасимов, Россия рассматривает прокремлевское правительство в Молдове как сильный рычаг влияния в конфликте против Украины.

Ставки в Молдове достаточно высоки для России — они хотят держать Молдову в серой зоне, — сказала Герасимов. Поделиться

Молдавия стремится присоединиться к ЕС к 2030 году. Страна рассчитывает на поддержку Запада в борьбе с российским вмешательством, в том числе через новый центр стратегических коммуникаций, направленный на борьбу с дезинформацией.