З Росії після теракту у підмосковному “Крокус Сіті Холі” стали масово виїзджати громадяни Таджикистану.

Що відомо про масову втечу громадян Таджикистану з Росїі

Ми отримуємо багато дзвінків. Це, швидше за все, не скарги на утиски, а страх наших громадян, паніка, багато хто хоче виїхати. Ми зараз відстежуємо ситуацію, у нас більше людей приїжджає (до Таджикистану), ніж виїжджає, — зазначила заступник голови Міністерства праці, міграції та зайнятості Таджикистану Шахноза Нодірі. Поширити

Журналісти видання із посиланням на анонімні джерела повідомляють, що цього тижня в Таджикистані було затримано 9 осіб за підозрою у причетності до скоєння теракту у підмосковному “Крокус Сіті Холі”.

Міністерство праці Таджикистану очікує, що відтік мігрантів з Росії буде тимчасовим.

Що відомо про дії Росії після теракту у “Крокус Сіті Холі”

Як вважають американські аналітики, після стрілянини у "Крокус Сіті Холі" команда нелегітимного президента РФ Володимира Путіна посилить риторику про західні та українські “загрози”, щоб отримати більшу внутрішню підтримку війни проти України.

Що важливо розуміти, у Кремлі дедалі частіше почали пов'язувати США і Захід з ширшим набором "терористичних" атак проти Росії після нападу на "Крокус Сіті Хол".

Та це не заважає владі РФ постійно згадувати про вигаданий нею “український слід”.

Американський Інститут вивчення війни переконаний, що таким чином Путін намагається посилити ненависть росіян до українців та отримати ще більше внутрішньої підтримки війни.

Між тим терористи з “Ісламської держави” (ІДІЛ) вирішили ще раз публічно принизити нелегітимного президента РФ Володимира Путіна після стрілянини у “Крокус Сіті Холі”.

Свою нову офіційну заяву організатори теракту опублікували у випуску газети "Ан-Наба", яка виходить від імені ІДІЛ.