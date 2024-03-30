Из России после теракта в подмосковном Крокус Сити Холи стали массово выезжать граждане Таджикистана.

Что известно о массовом бегстве граждан Таджикистана из России

Мы получаем много звонков. Это, скорее всего, не жалобы на притеснения, а страх наших граждан, паника, многие хотят уехать. Мы сейчас отслеживаем ситуацию, у нас больше людей приезжает (в Таджикистан), чем уезжает, — отметила заместитель председателя Министерства труда, миграции и занятости Таджикистана Шахноза Нодири. Поделиться

Журналисты издания со ссылкой на анонимные источники сообщают, что на этой неделе в Таджикистане были задержаны 9 человек по подозрению в причастности к совершению теракта в подмосковном Крокус Сити Холли.

Министерство труда Таджикистана ожидает, что отток мигрантов из России будет временным.

Что известно о действиях России после теракта в "Крокус Сити Холли"

Как считают американские аналитики, после стрельбы в "Крокус Сити Холи" команда нелегитимного президента РФ Владимира Путина усилит риторику о западных и украинских "угрозах", чтобы получить большую внутреннюю поддержку войны против Украины.

Что важно понимать, в Кремле все чаще стали связывать США и Запад с более широким набором "террористических" атак против России после нападения на "Крокус Сити Холл".

Но это не мешает властям РФ постоянно вспоминать о выдуманном им "украинском следе".

Американский институт изучения войны убежден, что таким образом Путин пытается усилить ненависть россиян к украинцам и получить еще больше внутренней поддержки войны.

Между тем террористы из Исламского государства (ИГИЛ) решили еще раз публично унизить нелегитимного президента РФ Владимира Путина после стрельбы в Крокус Сити Холли.

Свое новое официальное заявление организаторы теракта опубликовали в выпуске газеты "Ан-Наба", выходящей от имени ИГИЛ.