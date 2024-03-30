Из России после теракта в подмосковном Крокус Сити Холи стали массово выезжать граждане Таджикистана.
Что известно о массовом бегстве граждан Таджикистана из России
Журналисты издания со ссылкой на анонимные источники сообщают, что на этой неделе в Таджикистане были задержаны 9 человек по подозрению в причастности к совершению теракта в подмосковном Крокус Сити Холли.
Министерство труда Таджикистана ожидает, что отток мигрантов из России будет временным.
Что известно о действиях России после теракта в "Крокус Сити Холли"
Как считают американские аналитики, после стрельбы в "Крокус Сити Холи" команда нелегитимного президента РФ Владимира Путина усилит риторику о западных и украинских "угрозах", чтобы получить большую внутреннюю поддержку войны против Украины.
Что важно понимать, в Кремле все чаще стали связывать США и Запад с более широким набором "террористических" атак против России после нападения на "Крокус Сити Холл".
Но это не мешает властям РФ постоянно вспоминать о выдуманном им "украинском следе".
Американский институт изучения войны убежден, что таким образом Путин пытается усилить ненависть россиян к украинцам и получить еще больше внутренней поддержки войны.
Между тем террористы из Исламского государства (ИГИЛ) решили еще раз публично унизить нелегитимного президента РФ Владимира Путина после стрельбы в Крокус Сити Холли.
Свое новое официальное заявление организаторы теракта опубликовали в выпуске газеты "Ан-Наба", выходящей от имени ИГИЛ.
По словам террористов, обвиняя Украину и страны Запада в теракте, российский диктатор Владимир Путина публично признал свой провал перед "Исламским государством".
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