"Гроші не повернемо". В Угорщині погрожують і далі грабувати українців

Команда угорського лідера Віктора Орбана не приховує, що захоплення українських інкасаторів та викрадення грошей стали реакцією на "блокування" Україною роботи нафтопроводу "Дружба". Ба більше, Будапешт натякнув, що рекет проти українців триватиме.
Головні тези:
- Угорська влада фактично публічно визнає, що шантажує команду Зеленського.
- Будапешт поставив під сумнів законність перевезення іноземної валюти в Україну.
Українці в Угорщині знаходяться в зону ризику
Цього разу до публічних погроз вдався міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар.
Він цинічно почав стверджувати, що викрадені угорською владою гроші та золото залишаться в Будапешті, доки Україна не відновить транзит російської нафти трубопроводом "Дружба".
Лазар не приховує, що захоплення інкасаторських автомобілів Ощадбанку було спланованою акцією.
Соратник Віктора Орбана також натякнув, що угорська влада може готувати подібні операції й надалі, якщо Україна не виконає вимогу Будапешту щодо “Дружби”.
