"Гроші не повернемо". В Угорщині погрожують і далі грабувати українців
"Гроші не повернемо". В Угорщині погрожують і далі грабувати українців

Орбан
Read in English
Джерело:  Telex

Команда угорського лідера Віктора Орбана не приховує, що захоплення українських інкасаторів та викрадення грошей стали реакцією на "блокування" Україною роботи нафтопроводу "Дружба". Ба більше, Будапешт натякнув, що рекет проти українців триватиме.

Головні тези:

  • Угорська влада фактично публічно визнає, що шантажує команду Зеленського.
  • Будапешт поставив під сумнів законність перевезення іноземної валюти в Україну.

Українці в Угорщині знаходяться в зону ризику

Цього разу до публічних погроз вдався міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар.

Він цинічно почав стверджувати, що викрадені угорською владою гроші та золото залишаться в Будапешті, доки Україна не відновить транзит російської нафти трубопроводом "Дружба".

Лазар не приховує, що захоплення інкасаторських автомобілів Ощадбанку було спланованою акцією.

Ми знаємо, що українці дуже нервують. Якщо нас шантажують, ми не можемо бути настільки дурними, щоб піддатися. Ми зробили те, що зробили, не випадково, і гроші ми їм не повернемо, — цинічно заявив угорський міністр.

Соратник Віктора Орбана також натякнув, що угорська влада може готувати подібні операції й надалі, якщо Україна не виконає вимогу Будапешту щодо “Дружби”.

Гроші поки що залишаються тут, ми чекаємо, коли відкриється нафтопровід, і чекаємо на нові грошові перекази з України через Угорщину, — наголосив Лазар.

Більше по темі

Путін вирішив втрутися в угорські вибори заради Орбана — розслідування
Путін боїться втратити ще одного свого союзника
Орбан блокуватиме 90 млрд для України до відновлення нафтогону "Дружба"
Орбан публічно звернувся до України з новим ультиматумом
Орбан цинічно пропонує ЄС скасувати санкції проти нафти і газу РФ
Орбан

