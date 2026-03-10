"Деньги не вернем". В Венгрии угрожают и дальше грабить украинцев
"Деньги не вернем". В Венгрии угрожают и дальше грабить украинцев

Орбан
Read in English
Читати українською
Источник:  Telex

Команда венгерского лидера Виктора Орбана не скрывает, что захват украинских инкассаторов и кража денег стали реакцией на "блокировку" Украиной работы нефтепровода "Дружба". Более того, Будапешт намекнул, что рэкет против украинцев будет продолжаться.

Главные тезисы

  • Венгерские власти фактически публично признают, что шантажируют команду Зеленского.
  • Будапешт подверг сомнению законность перевозки иностранной валюты в Украину.

Украинцы в Венгрии находятся в зоне риска

В этот раз к публичным угрозам прибег министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазарь.

Он цинично начал утверждать, что похищенные венгерскими властями деньги и золото останутся в Будапеште, пока Украина не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Лазарь не скрывает, что захват инкассаторских автомобилей Ощадбанка был спланирован операцией.

Мы знаем, что украинцы очень нервничают. Если нас шантажируют, мы не можем быть настолько глупы, чтобы поддаться. Мы сделали то, что сделали не случайно, и деньги мы им не вернем, — цинично заявил венгерский министр.

Соратник Виктора Орбана также намекнул, что венгерские власти могут готовить подобные операции и дальше, если Украина не выполнит требование Будапешта касательно "Дружбы".

Деньги пока остаются здесь, мы ждем, когда откроется нефтепровод, и ждем новых денежных переводов из Украины через Венгрию, — подчеркнул Лазарь.

