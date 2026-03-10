"Деньги не вернем". В Венгрии угрожают и дальше грабить украинцев

Команда венгерского лидера Виктора Орбана не скрывает, что захват украинских инкассаторов и кража денег стали реакцией на "блокировку" Украиной работы нефтепровода "Дружба". Более того, Будапешт намекнул, что рэкет против украинцев будет продолжаться.

Украинцы в Венгрии находятся в зоне риска

В этот раз к публичным угрозам прибег министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазарь.

Он цинично начал утверждать, что похищенные венгерскими властями деньги и золото останутся в Будапеште, пока Украина не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Лазарь не скрывает, что захват инкассаторских автомобилей Ощадбанка был спланирован операцией.

Мы знаем, что украинцы очень нервничают. Если нас шантажируют, мы не можем быть настолько глупы, чтобы поддаться. Мы сделали то, что сделали не случайно, и деньги мы им не вернем, — цинично заявил венгерский министр. Поделиться

Соратник Виктора Орбана также намекнул, что венгерские власти могут готовить подобные операции и дальше, если Украина не выполнит требование Будапешта касательно "Дружбы".