ГРУ РФ роками веде кібервійну проти України, ЄС та НАТО
Категорія
Політика
Дата публікації

ГРУ РФ роками веде кібервійну проти України, ЄС та НАТО

Хакер
Джерело:  ERR

За результатами спільної міжнародної операції Поліції безпеки Естонії з правоохоронними службами ще 10 країн ЄС була викрита злочинна кібердіяльність ГРУ РФ проти державних установ в Україні, країнах ЄС та НАТО. 

Головні тези:

  • Спільна операція Поліції безпеки Естонії з 10 країнами ЄС розкрила систематичні кібератаки ГРУ РФ проти України, НАТО та країн ЄС.
  • Хакерська діяльність російських офіцерів з гу гш зс РФ спрямована на проведення кібератак на державні установи України, Естонії та ЄС.
  • Ордери на арешт вже видані на трьох підозрюваних офіцерів з Росії, які перебувають у міжнародному розшуку.
  • Гу гш зс РФ відомий не тільки кібератаками, а й спробами державних переворотів та диверсійними операціями в Європі.
  • Міжнародна служба ЄС та США оголосили нагороду за відомості про виконавців кібератак на 10 мільйонів доларів.

Що відомо про кібервійну ГРУ проти України, ЄС та НАТО

Зазначається, що в ході операції «Toy Soldier» естонських правоохоронців спільно з 14 спецслужбами з 10 інших країн ЄС було встановлено, що військовий підрозділ під командуванням головного управління генерального штабу збройних сил РФ систематично проводив кібератаки проти державних установ в Україні, а також країнах ЄС та НАТО.

Зазначається, що військова частина 29155 гу гш зс РФ створила кіберпідрозділ і з 2020 року проводила кібератаки проти України, країн НАТО і ЄС, зокрема й Естонії.

Також було встановлено, що з 2020 року той же самий підрозділ проводив кібератаки на державні установи Естонії.

ГРУ РФ роками веде кібервійну проти України і країн ЄС та НАТО
Хакери

Що відомо про виконавців кібератак проти держустанов в Україні, Естонії та країнах ЄС і НАТО

У рамках розслідування були встановлені особистості трьох підозрюваних. Ними виявились офіцери гу гш зс РФ Юрій Денисов, Микола Корчагін та Віталій Шевченко.

Ми виявили перші докази і підозрюваних уже на ранніх стадіях розслідування, що дало нам змогу у співпраці з іншими відомствами запобігти більшій шкоді та її розповсюдженню, — розповідає керівник бюро з боротьби з кіберзлочинністю Аго Амбур.

Зазначається, що представники естонської прокуратури вже звернулись до Харьюського повітового суду із проханням щодо видачі ордеру на арешт трьох підозрюваних, пов'язаних із кібератаками в Естонії.

Суд задовільнив цю вимогу і заочно видав ордери на арешт.

Державний прокурор Естонії Вахура Верте зазначає, що наразі підозрюваних російських офіцерів вже оголошено у міжнародний розшук.

Хоча наразі відомо, що підозрювані перебувають у Росії, міжнародні ордери на обшук і арешт означають, що, коли вони виїдуть із Росії, є реальний ризик того, що якась країна затримає їх та екстрадує в Естонію для судового розгляду, — підкреслив Верте.

США також запропонували нагороду в розмірі 10 мільйонів доларів за встановлених в Естонії осіб.

Цей військовий підрозділ гу гш зс РФ відповідає за спроби державного перевороту, диверсійні операції та саботаж, а також спроби вбивств у Європі.

Кібероперації, як і саботаж, отримання розвідувальних даних або проведення інформаційних операцій, згідно з військовою доктриною Російської Федерації, є важливою складовою гібридної війни. Ми захищаємо національну безпеку Естонії і в кіберпросторі, і крім фізичних шпигунів, викриваємо кібершпигунів, — підкреслив керівник Поліції безпеки Марго Паллосон.

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