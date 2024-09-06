За результатами спільної міжнародної операції Поліції безпеки Естонії з правоохоронними службами ще 10 країн ЄС була викрита злочинна кібердіяльність ГРУ РФ проти державних установ в Україні, країнах ЄС та НАТО.
Головні тези:
- Спільна операція Поліції безпеки Естонії з 10 країнами ЄС розкрила систематичні кібератаки ГРУ РФ проти України, НАТО та країн ЄС.
- Хакерська діяльність російських офіцерів з гу гш зс РФ спрямована на проведення кібератак на державні установи України, Естонії та ЄС.
- Ордери на арешт вже видані на трьох підозрюваних офіцерів з Росії, які перебувають у міжнародному розшуку.
- Гу гш зс РФ відомий не тільки кібератаками, а й спробами державних переворотів та диверсійними операціями в Європі.
- Міжнародна служба ЄС та США оголосили нагороду за відомості про виконавців кібератак на 10 мільйонів доларів.
Що відомо про кібервійну ГРУ проти України, ЄС та НАТО
Зазначається, що в ході операції «Toy Soldier» естонських правоохоронців спільно з 14 спецслужбами з 10 інших країн ЄС було встановлено, що військовий підрозділ під командуванням головного управління генерального штабу збройних сил РФ систематично проводив кібератаки проти державних установ в Україні, а також країнах ЄС та НАТО.
Зазначається, що військова частина 29155 гу гш зс РФ створила кіберпідрозділ і з 2020 року проводила кібератаки проти України, країн НАТО і ЄС, зокрема й Естонії.
Також було встановлено, що з 2020 року той же самий підрозділ проводив кібератаки на державні установи Естонії.
Що відомо про виконавців кібератак проти держустанов в Україні, Естонії та країнах ЄС і НАТО
У рамках розслідування були встановлені особистості трьох підозрюваних. Ними виявились офіцери гу гш зс РФ Юрій Денисов, Микола Корчагін та Віталій Шевченко.
Зазначається, що представники естонської прокуратури вже звернулись до Харьюського повітового суду із проханням щодо видачі ордеру на арешт трьох підозрюваних, пов'язаних із кібератаками в Естонії.
Суд задовільнив цю вимогу і заочно видав ордери на арешт.
Державний прокурор Естонії Вахура Верте зазначає, що наразі підозрюваних російських офіцерів вже оголошено у міжнародний розшук.
США також запропонували нагороду в розмірі 10 мільйонів доларів за встановлених в Естонії осіб.
Цей військовий підрозділ гу гш зс РФ відповідає за спроби державного перевороту, диверсійні операції та саботаж, а також спроби вбивств у Європі.
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