По результатам совместной международной операции Полиции безопасности Эстонии с правоохранительными службами еще 10 стран ЕС разоблачили преступную кибердеятельность ГРУ РФ против государственных учреждений в Украине, странах ЕС и НАТО.
Главные тезисы
- ГРУ РФ в течение многих лет ведет систематическую кибервойну против государственных учреждений в Украине, странах ЕС и НАТО.
- По результатам совместной операции международных служб были разоблачены подозреваемые офицеры ГРУ, в том числе выданы ордера на их арест.
- США и ЕС объявили награду в размере 10 миллионов долларов за сведения о лицах, участвующих в кибератаках.
- Офицеры ГРУ РФ активно пытались провести кибератаки на государственные учреждения Украины, Эстонии и стран ЕС.
- Экстрадиция подозреваемых из России для судебного разбирательства становится реальной, благодаря международным ордерам на арест и наградам за информацию о преступниках.
Что известно о кибервойне ГРУ против Украины, ЕС и НАТО
Отмечается, что в ходе операции Toy Soldier эстонских правоохранителей совместно с 14 спецслужбами из 10 других стран ЕС было установлено, что военное подразделение под командованием главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ систематически проводило кибератаки против государственных учреждений в Украине, а также странах ЕС и НАТО.
Отмечается, что военная часть 29155 гу гш с РФ создала киберподразделение и с 2020 года проводила кибератаки против Украины, стран НАТО и ЕС, в том числе и Эстонии.
Также было установлено, что с 2020 года то же подразделение проводило кибератаки на государственные учреждения Эстонии.
Что известно об исполнителях кибератак против госучреждений в Украине, Эстонии и странах ЕС и НАТО
В рамках расследования были установлены личности троих подозреваемых. Ими оказались офицеры гуги с РФ Юрий Денисов, Николай Корчагин и Виталий Шевченко.
Отмечается, что представители эстонской прокуратуры уже обратились в Харьюский уездный суд с просьбой о выдаче ордера на арест трех подозреваемых, связанных с кибератаками в Эстонии.
Суд удовлетворил это требование и заочно выдал ордера на арест.
Государственный прокурор Эстонии Вахура Верте отмечает, что в настоящее время подозреваемые российские офицеры уже объявлены в международный розыск.
США также предложили награду в размере 10 миллионов долларов за установленных в Эстонии лиц.
Это военное подразделение гу гш с РФ отвечает за попытки государственного переворота, диверсионные операции и саботаж, а также попытки убийств в Европе.
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