По результатам совместной международной операции Полиции безопасности Эстонии с правоохранительными службами еще 10 стран ЕС разоблачили преступную кибердеятельность ГРУ РФ против государственных учреждений в Украине, странах ЕС и НАТО.

Что известно о кибервойне ГРУ против Украины, ЕС и НАТО

Отмечается, что в ходе операции Toy Soldier эстонских правоохранителей совместно с 14 спецслужбами из 10 других стран ЕС было установлено, что военное подразделение под командованием главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ систематически проводило кибератаки против государственных учреждений в Украине, а также странах ЕС и НАТО.

Отмечается, что военная часть 29155 гу гш с РФ создала киберподразделение и с 2020 года проводила кибератаки против Украины, стран НАТО и ЕС, в том числе и Эстонии.

Также было установлено, что с 2020 года то же подразделение проводило кибератаки на государственные учреждения Эстонии.

Хакеры

Что известно об исполнителях кибератак против госучреждений в Украине, Эстонии и странах ЕС и НАТО

В рамках расследования были установлены личности троих подозреваемых. Ими оказались офицеры гуги с РФ Юрий Денисов, Николай Корчагин и Виталий Шевченко.

Мы обнаружили первые доказательства и подозреваемых уже на ранних стадиях расследования, что дало нам возможность в сотрудничестве с другими ведомствами предотвратить больший ущерб и его распространение, — рассказывает руководитель бюро по борьбе с киберпреступностью Аго Амбур. Поделиться

Отмечается, что представители эстонской прокуратуры уже обратились в Харьюский уездный суд с просьбой о выдаче ордера на арест трех подозреваемых, связанных с кибератаками в Эстонии.

Суд удовлетворил это требование и заочно выдал ордера на арест.

Государственный прокурор Эстонии Вахура Верте отмечает, что в настоящее время подозреваемые российские офицеры уже объявлены в международный розыск.

Хотя известно, что подозреваемые находятся в России, международные ордера на обыск и арест означают, что, когда они уедут из России, есть реальный риск того, что какая-то страна задержит их и экстрадирует в Эстонию для судебного разбирательства, — подчеркнул Верте. Поделиться

США также предложили награду в размере 10 миллионов долларов за установленных в Эстонии лиц.

Это военное подразделение гу гш с РФ отвечает за попытки государственного переворота, диверсионные операции и саботаж, а также попытки убийств в Европе.