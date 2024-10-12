Грузинська влада оштрафувала опозиційні телеканали. До чого тут Україна

Тбіліський міський суд оштрафував три провідних грузинських телеканали — Formula, Mtavari і TV Pirveli — за відмову транслювати ролик "Грузинської мрії" зі зруйнованими Росією містами України.

Влада Грузії оштрафувала опозиційні телеканали: що сталося

Національна комісія задовольнила скаргу "Грузинської мрії", визнавши телеканали винними в адміністративному правопорушенні.

Суд наклав штраф розміром 5000-5500 ларі (десь 1800-2000 дол), а також постановив негайно виконати рішення Національної комісії з комунікацій та протягом останнього місяця перед виборами надавати визначений безоплатний час для реклами усіх партій, що представлені в парламенті. Поширити

Рішення суду також передбачає, що Formula, Mtavari і TV Pirveli будуть зобов’язані поставити в ефір скандальний передвиборчий ролик "Грузинської мрії".

Передвиборча реклама “Грузинської мрії”

Згідно з повідомленням, таке рішення було прийнято після того, як телеканали відмовилися транслювати ролик, аргументуючи це його неетичним характером та пропагандистським змістом.

У спільній заяві від 5 жовтня канали зазначили, що ролик спекулює на трагедії в Україні для політичних цілей. За їхніми словами, ролик містить кадри зруйнованих українських міст та заклики до розпалювання ворожнечі.

Партія “Грузинська мрія” цинічно використала фото зруйнованих міст України у рекламі

На агітаційних банерах з лівого боку зображені міста, будівлі та храми, знищені внаслідок російського вторгнення в Україну, зокрема Маріуполь, — з написом «Ні війні!».

Також на плакатах перекреслено передвиборчі номери чотирьох великих опозиційних партій та об'єднань — Коаліції за зміни, Єдності — Національного руху, Сильної Грузії та Гахарія за Грузію. Поширити

Натомість з правого боку зображені об'єкти, збудовані та відновлені мільярдером Бідзіною Іванішвілі, а також нічний Батумі з написом «Вибери мир».

Міністерство закордонних справ України вважає неприпустимим використання в політичній рекламі зображень наслідків війни Росії проти України.

Влада в Грузії окупована РФ

У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон”. Головною метою є допомога українському народу зберегти свою незалежність. “Грузинський легіон” став одним з найбільших іноземних військових формувань в Україні.

Мамука розповів Online.UA, чому грузинські добровольці воюють за Україну, скільки кримінальних справ на них відкрили у Росії, як ФСБ працює у його рідній країні та чому перемога України важлива для Грузії.

Росія змогла вкласти величезні фінанси у політичний напрямок Грузії. Грузинські колаборанти, як колишній прем'єр-міністр Іванішвілі, проникли у грузинську політику за допомогою обіцянок, що влада буде лобіювати вступ Грузії до НАТО та Євросоюзу.