Грузинська влада оштрафувала опозиційні телеканали. До чого тут Україна

Тбіліський міський суд оштрафував три провідних грузинських телеканали — Formula, Mtavari і TV Pirveli — за відмову транслювати ролик "Грузинської мрії" зі зруйнованими Росією містами України.
Головні тези:
- Грузинські опозиційні телеканали оштрафовано за відмову транслювати передвиборчий роликпартії влади із зруйнованими містами України.
- Суд наклав штраф розміром 5000-5500 ларі (десь 1800-2000 дол).
- Рішення суду також передбачає, що Formula, Mtavari і TV Pirveli будуть зобов’язані поставити в ефір скандальний передвиборчий ролик "Грузинської мрії".
Влада Грузії оштрафувала опозиційні телеканали: що сталося
Національна комісія задовольнила скаргу "Грузинської мрії", визнавши телеканали винними в адміністративному правопорушенні.
Рішення суду також передбачає, що Formula, Mtavari і TV Pirveli будуть зобов’язані поставити в ефір скандальний передвиборчий ролик "Грузинської мрії".
Згідно з повідомленням, таке рішення було прийнято після того, як телеканали відмовилися транслювати ролик, аргументуючи це його неетичним характером та пропагандистським змістом.
У спільній заяві від 5 жовтня канали зазначили, що ролик спекулює на трагедії в Україні для політичних цілей. За їхніми словами, ролик містить кадри зруйнованих українських міст та заклики до розпалювання ворожнечі.
Партія “Грузинська мрія” цинічно використала фото зруйнованих міст України у рекламі
На агітаційних банерах з лівого боку зображені міста, будівлі та храми, знищені внаслідок російського вторгнення в Україну, зокрема Маріуполь, — з написом «Ні війні!».
Натомість з правого боку зображені об'єкти, збудовані та відновлені мільярдером Бідзіною Іванішвілі, а також нічний Батумі з написом «Вибери мир».
Міністерство закордонних справ України вважає неприпустимим використання в політичній рекламі зображень наслідків війни Росії проти України.
Влада в Грузії окупована РФ
У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон”. Головною метою є допомога українському народу зберегти свою незалежність. “Грузинський легіон” став одним з найбільших іноземних військових формувань в Україні.
Мамука розповів Online.UA, чому грузинські добровольці воюють за Україну, скільки кримінальних справ на них відкрили у Росії, як ФСБ працює у його рідній країні та чому перемога України важлива для Грузії.
Росія змогла вкласти величезні фінанси у політичний напрямок Грузії. Грузинські колаборанти, як колишній прем'єр-міністр Іванішвілі, проникли у грузинську політику за допомогою обіцянок, що влада буде лобіювати вступ Грузії до НАТО та Євросоюзу.
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