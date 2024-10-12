Грузинские власти оштрафовали оппозиционные телеканалы. Причем здесь Украина

Тбилисский городской суд оштрафовал три ведущих грузинских телеканала — Formula, Mtavari и TV Pirveli — за отказ транслировать ролик "Грузинской мечты" с разрушенными Россией городами Украины.
Главные тезисы
- Грузинские оппозиционные телеканалы были оштрафованы за отказ транслировать спорный предвыборный ролик с изображением разрушенных городов Украины.
- Решение суда предполагает, что телеканалы обязаны будут показать данный предвыборный ролик “Грузинской мечты”.
- Использование изображений разрушенных городов Украины для политических целей вызвало негативные реакции не только в Грузии, но и за ее пределами, в том числе в Министерстве иностранных дел Украины.
Власти Грузии оштрафовали оппозиционные телеканалы: что произошло
Национальная комиссия удовлетворила жалобу "Грузинской мечты", признав телеканалы виновными в административном правонарушении.
Решение суда также предполагает, что Formula, Mtavari и TV Pirveli будут обязаны поставить в эфир скандальный предвыборный ролик "Грузинской мечты".
Согласно сообщению, такое решение было принято после того, как телеканалы отказались транслировать ролик, аргументируя его неэтичным характером и пропагандистским содержанием.
В совместном заявлении от 5 октября каналы отметили, что ролик спекулирует на трагедии в Украине для политических целей. По их словам, ролик содержит кадры разрушенных украинских городов и призывы к разжиганию розни.
Партия "Грузинская мечта" цинично использовала фото разрушенных городов Украины в рекламе
На агитационных баннерах с левой стороны изображены города, здания и храмы, уничтоженные в результате российского вторжения в Украину, в частности Мариуполь, с надписью «Нет войне!».
С правой стороны изображены объекты, построенные и восстановленные миллиардером Бидзиной Иванишвили, а также ночной Батуми с надписью «Выбери мир».
Министерство иностранных дел Украины считает недопустимым использование в рекламе изображений последствий войны России против Украины.
Власть в Грузии оккупирована РФ
В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион". Главной целью есть помощь украинскому народу сохранить свою независимость. "Грузинский легион" стал одним из крупнейших иностранных военных формирований в Украине.
Мамука рассказал Online.UA, почему грузинские добровольцы воюют за Украину, сколько уголовных дел на них открыли в России, как ФСБ работает в его родной стране и почему победа Украины важна для Грузии.
Россия смогла вложить огромные финансы в политическое направление Грузии. Грузинские коллаборанты, как бывший премьер-министр Иванишвили, проникли в грузинскую политику посредством обещаний, что власти будут лоббировать вступление Грузии в НАТО и Евросоюз.
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