В Грузии цинично использовали в предвыборной рекламе фото разрушенных войной городов Украины
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Политика
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В Грузии цинично использовали в предвыборной рекламе фото разрушенных войной городов Украины

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Источник:  Эхо Кавказа

В Тбилиси появились новые предвыборные баннеры господствующей партии «Грузинская мечта», которые президент страны Саломе Зурабишвили назвала «позорными и оскорбительными для культуры, традиций, истории и веры». На них есть фотографии с последствиями российской агрессии в Украине, которые неоднозначно сравниваются с мирными грузинскими городами.

Главные тезисы

  • Партия “Грузинская мечта” использовала фото разрушенных городов Украины в предвыборной рекламе, вызвав осуждение президента Грузии и МИД Украины.
  • Стратегия использования изображений последствий войны в рекламе направлена на формирование нарратива о возможной угрозе при приходе оппозиции к власти.
  • МИД Украины призвал грузинскую власть и партию “Грузинская мечта” воздержаться от использования темы агрессивной войны против Украины во внутриполитической борьбе.

Партия "Грузинская мечта" цинично использовала фото разрушенных городов Украины в рекламе

На агитационных баннерах с левой стороны изображены города, здания и храмы, уничтоженные в результате российского вторжения в Украину, в частности Мариуполь, с надписью «Нет войне!».

Также на плакатах перечеркнуты предвыборные номера четырех крупных оппозиционных партий и объединений – Коалиции за перемены, Единства – Национального движения, Сильной Грузии и Гахария за Грузию.

С правой стороны изображены объекты, построенные и восстановленные миллиардером Бидзиной Иванишвили, а также ночной Батуми с надписью «Выбери мир».

Предвыборная реклама "Грузинской мечты"

В партии «Грузинская мечта» подтвердили, что эти баннеры являются их предвыборной кампанией, цель которой напомнить населению, «куда ведет страну оппозиция». Партия утверждает, что в случае прихода к власти оппозиции Грузии ждет война. Этот нарратив также разделяют и власти РФ.

Новые баннеры уже раскритиковала президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав их «позорными и оскорбительными для культуры, традиций, истории и веры».

МИД Украины резко осудило грузинские баннеры с фото разрушений в Украине

Министерство иностранных дел Украины считает недопустимым использование в рекламе изображений последствий войны России против Украины.

Министерство иностранных дел Украины осуждает и считает недопустимым использование в политической рекламе изображений ужасных последствий безжалостной войны России против Украины, страданий и крови тысяч невинных людей, разрушений церковных святынь и культурного достояния человечества.

МИД призвал правительство Грузии, партию власти "Грузинская мечта" и все заинтересованные стороны воздерживаться от использования темы агрессивной войны против Украины и ее граждан во внутриполитической борьбе в Грузии.

Грузинский народ может не бояться новой войны, пока Украина сопротивляется российской агрессии. Страшная цена этого сопротивления – это также цена мира в Грузии.

МИД добавило, что Украина последовательно, неукоснительно и решительно будет продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ, и выразил надежду, что парламентские выборы пройдут мирным и демократическим способом, а грузинский народ продолжит стратегический курс на присоединение к ЕС и .

Власть в Грузии оккупирована РФ

В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион". Главной целью есть помощь украинскому народу сохранить свою независимость. "Грузинский легион" стал одним из крупнейших иностранных военных формирований в Украине.

Мамука рассказал Online.UA, почему грузинские добровольцы воюют за Украину, сколько уголовных дел на них открыли в России, как ФСБ работает в его родной стране и почему победа Украины важна для Грузии.

Россия смогла вложить огромные финансы в политическое направление Грузии. Грузинские коллаборанты, как бывший премьер-министр Иванишвили, проникли в грузинскую политику посредством обещаний, что власти будут лоббировать вступление Грузии в НАТО и Евросоюз.

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