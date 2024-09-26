В Грузии цинично использовали в предвыборной рекламе фото разрушенных войной городов Украины

В Тбилиси появились новые предвыборные баннеры господствующей партии «Грузинская мечта», которые президент страны Саломе Зурабишвили назвала «позорными и оскорбительными для культуры, традиций, истории и веры». На них есть фотографии с последствиями российской агрессии в Украине, которые неоднозначно сравниваются с мирными грузинскими городами.

Партия "Грузинская мечта" цинично использовала фото разрушенных городов Украины в рекламе

На агитационных баннерах с левой стороны изображены города, здания и храмы, уничтоженные в результате российского вторжения в Украину, в частности Мариуполь, с надписью «Нет войне!».

Также на плакатах перечеркнуты предвыборные номера четырех крупных оппозиционных партий и объединений – Коалиции за перемены, Единства – Национального движения, Сильной Грузии и Гахария за Грузию.

С правой стороны изображены объекты, построенные и восстановленные миллиардером Бидзиной Иванишвили, а также ночной Батуми с надписью «Выбери мир».

Предвыборная реклама "Грузинской мечты"

В партии «Грузинская мечта» подтвердили, что эти баннеры являются их предвыборной кампанией, цель которой напомнить населению, «куда ведет страну оппозиция». Партия утверждает, что в случае прихода к власти оппозиции Грузии ждет война. Этот нарратив также разделяют и власти РФ.

Новые баннеры уже раскритиковала президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав их «позорными и оскорбительными для культуры, традиций, истории и веры». Поделиться

МИД Украины резко осудило грузинские баннеры с фото разрушений в Украине

Министерство иностранных дел Украины считает недопустимым использование в рекламе изображений последствий войны России против Украины.

Министерство иностранных дел Украины осуждает и считает недопустимым использование в политической рекламе изображений ужасных последствий безжалостной войны России против Украины, страданий и крови тысяч невинных людей, разрушений церковных святынь и культурного достояния человечества. Поделиться

МИД призвал правительство Грузии, партию власти "Грузинская мечта" и все заинтересованные стороны воздерживаться от использования темы агрессивной войны против Украины и ее граждан во внутриполитической борьбе в Грузии.

Грузинский народ может не бояться новой войны, пока Украина сопротивляется российской агрессии. Страшная цена этого сопротивления – это также цена мира в Грузии.

МИД добавило, что Украина последовательно, неукоснительно и решительно будет продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ, и выразил надежду, что парламентские выборы пройдут мирным и демократическим способом, а грузинский народ продолжит стратегический курс на присоединение к ЕС и .

Власть в Грузии оккупирована РФ

В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион". Главной целью есть помощь украинскому народу сохранить свою независимость. "Грузинский легион" стал одним из крупнейших иностранных военных формирований в Украине.

Мамука рассказал Online.UA, почему грузинские добровольцы воюют за Украину, сколько уголовных дел на них открыли в России, как ФСБ работает в его родной стране и почему победа Украины важна для Грузии.