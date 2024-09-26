У Грузії цинічно використали у передвиборчій рекламі фото зруйнованих війною міст України

У Тбілісі з'явилися нові передвиборчі банери панівної партії «Грузинська мрія», які президент країни Саломе Зурабішвілі назвала «ганебними та образливими для культури, традицій, історії та віри». На них є фото з наслідками російської агресії в Україні, які неоднозначно порівнюються з мирними грузинськими містами.

Партія “Грузинська мрія” цинічно використала фото зруйнованих міст України у рекламі

На агітаційних банерах з лівого боку зображені міста, будівлі та храми, знищені внаслідок російського вторгнення в Україну, зокрема Маріуполь, — з написом «Ні війні!».

Також на плакатах перекреслено передвиборчі номери чотирьох великих опозиційних партій та об'єднань — Коаліції за зміни, Єдності — Національного руху, Сильної Грузії та Гахарія за Грузію.

Натомість з правого боку зображені об'єкти, збудовані та відновлені мільярдером Бідзіною Іванішвілі, а також нічний Батумі з написом «Вибери мир».

Передвиборча реклама “Грузинської мрії”

У партії «Грузинська мрія» підтвердили, що ці банери є частиною їхньої передвиборчої кампанії, мета якої нагадати населенню, «куди веде країну опозиція». Партія стверджує, що у разі приходу до влади опозиції на Грузію чекає війна. Цей наратив також поділяє і влада РФ.

Нові банери вже розкритикувала президент Грузії Саломе Зурабішвілі, назвавши їх «ганебними та образливими для культури, традицій, історії та віри». Поширити

МЗС України різко засудило грузинські банери з фото руйнацій в Україні

Міністерство закордонних справ України вважає неприпустимим використання в політичній рекламі зображень наслідків війни Росії проти України.

Міністерство закордонних справ України засуджує та вважає неприпустимим використання в політичній рекламі зображень жахливих наслідків безжальної війни Росії проти України, страждань та крові тисяч невинних людей, руйнувань церковних святинь та культурного надбання людства. Поширити

МЗС закликало уряд Грузії, партію влади «Грузинська мрія» та всі зацікавлені сторони утримуватись від використання теми агресивної війни проти України та її громадян у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії.

Грузинський народ може не боятися нової війни, допоки Україна чинить опір російській агресії. Страшна ціна цього опору — це також ціна миру в Грузії.

МЗС додало, що Україна послідовно, неухильно та рішуче продовжуватиме підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів, та висловило сподівання, що парламентські вибори пройдуть у мирний та демократичний спосіб, а грузинський народ продовжить стратегічний курс на приєднання до ЄС та НАТО.

Влада в Грузії окупована РФ

У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон”. Головною метою є допомога українському народу зберегти свою незалежність. “Грузинський легіон” став одним з найбільших іноземних військових формувань в Україні.

Мамука розповів Online.UA, чому грузинські добровольці воюють за Україну, скільки кримінальних справ на них відкрили у Росії, як ФСБ працює у його рідній країні та чому перемога України важлива для Грузії.