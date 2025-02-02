Гучний провал. В Італії закликають до відставки прем'єрки Мелоні
Категорія
Світ
Дата публікації

Гучний провал. В Італії закликають до відставки прем'єрки Мелоні

Мелоні
Джерело:  Politico

Лідерка Італії Джорджа Мелоні потрапила під шквал критики через те, що судді вкотре відхилили її план приймати в Албанії до 3 тисяч шукачів притулку щомісяця.

Головні тези:

  • Згідно з рішенням суду, центри утримання в Албанії є нелегальними.
  • Це є провалом для міграційної політики Італії та безпосередньо для Мелоні.

Чому в Італії вимагають відставки Мелоні

Журналісти звертають увагу на те, що корабель берегової охорони повертає 43 африканських та південноазіатських мігрантів з центру утримання в албанському місті Гядер до італійського порту Барі.

Що важливо розуміти, це відбувається за наказом Римського апеляційного суду.

31 січня в суді постановили, що ці особи, прохання яких про надання притулку було відхилено, не можуть утримуватися за кордоном.

З заявою з цього приводу виступив лідерка лівої Демократичної партії Еллі Шлейн.

Джорджа Мелоні повинна піти у відставку. Центри в Албанії не працюють і не будуть працювати. Вони є гучним провалом, — наголосила вона, скаржачись на те, що проєкт вже коштує близько 1 мільярда євро.

На переконання політика Ріккардо Магі, рішення суду вказує на те, що центри утримання під вартою в Албанії працюють в умовах повної нелегальності.

Він також додав, що це” надгробок для міграційної політики уряду Мелоні".

Мелоні кинула виклик Путіну

Нещодавно італійська лідерка попередила міжнародну спільноту про те, що Росія становить більш масштабну загрозу для безпеки Євросоюзу, ніж вважалося раніше.

Попри це, як вважає Мелоні, Брюссель не дасть можливості диктатору Володимиру Путіну підірвати блок.

Ми повинні розуміти, що загроза ( з боку Росії — ред.) набагато ширша, ніж ми собі уявляємо.

Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні

Прем'єр-міністерка Італії

Вона також попередила, що загроза безпеці Євросоюзу з боку Росії чи інших країн нікуди не дінеться після завершення війни в Україні.

За її словами, наразі мовиться про європейську демократію, вплив на громадську думку, а також про те, що відбувається в Африці: про сировину, про інструменталізацію міграції.

Ми повинні знати, що це дуже широке поняття безпеки, — додала Мелоні.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Мелоні підтвердила домовленість G7 щодо використання заморожених активів РФ — відео
Джорджія Мелоні
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський провів зустріч з Мелоні у Вашингтоні — подробиці
Офіс Президента України
Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Ми не дозволимо. Мелоні публічно поставила Путіна на місце
Мелоні

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?