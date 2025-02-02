Гучний провал. В Італії закликають до відставки прем'єрки Мелоні

Лідерка Італії Джорджа Мелоні потрапила під шквал критики через те, що судді вкотре відхилили її план приймати в Албанії до 3 тисяч шукачів притулку щомісяця.

Чому в Італії вимагають відставки Мелоні

Журналісти звертають увагу на те, що корабель берегової охорони повертає 43 африканських та південноазіатських мігрантів з центру утримання в албанському місті Гядер до італійського порту Барі.

Що важливо розуміти, це відбувається за наказом Римського апеляційного суду.

31 січня в суді постановили, що ці особи, прохання яких про надання притулку було відхилено, не можуть утримуватися за кордоном.

З заявою з цього приводу виступив лідерка лівої Демократичної партії Еллі Шлейн.

Джорджа Мелоні повинна піти у відставку. Центри в Албанії не працюють і не будуть працювати. Вони є гучним провалом, — наголосила вона, скаржачись на те, що проєкт вже коштує близько 1 мільярда євро. Поширити

На переконання політика Ріккардо Магі, рішення суду вказує на те, що центри утримання під вартою в Албанії працюють в умовах повної нелегальності.

Він також додав, що це” надгробок для міграційної політики уряду Мелоні".

Мелоні кинула виклик Путіну

Нещодавно італійська лідерка попередила міжнародну спільноту про те, що Росія становить більш масштабну загрозу для безпеки Євросоюзу, ніж вважалося раніше.

Попри це, як вважає Мелоні, Брюссель не дасть можливості диктатору Володимиру Путіну підірвати блок.

Ми повинні розуміти, що загроза ( з боку Росії — ред.) набагато ширша, ніж ми собі уявляємо. Джорджа Мелоні Прем'єр-міністерка Італії

Вона також попередила, що загроза безпеці Євросоюзу з боку Росії чи інших країн нікуди не дінеться після завершення війни в Україні.

За її словами, наразі мовиться про європейську демократію, вплив на громадську думку, а також про те, що відбувається в Африці: про сировину, про інструменталізацію міграції.