Громкий провал. В Италии призывают к отставке премьера Мелони

Лидер Италии Джорджа Мэлони попала под шквал критики из-за того, что судьи в очередной раз отклонили ее план принимать в Албании до 3 тысяч искателей убежища ежемесячно.

Почему в Италии требуют отставки Мелони

Журналисты обращают внимание на то, что корабль береговой охраны возвращает 43 африканских и южноазиатских мигрантов из центра содержания в албанском городе Гядер в итальянский порт Бари.

Что важно понимать, это происходит по приказу Римского апелляционного суда.

31 января в суде постановили, что эти люди, просьбы которых о предоставлении убежища были отклонены, не могут содержаться за границей.

С заявлением по этому поводу выступил лидер левой Демократической партии Элли Шлейн.

Джорджа Мэлони должна уйти в отставку. Центры в Албании не работают и не будут работать. Это громкий провал, — подчеркнула она, жалуясь на то, что проект уже стоит около 1 миллиарда евро. Поделиться

По мнению политика Риккардо Маги, решение суда указывает на то, что центры содержания под стражей в Албании работают в условиях полной нелегальности.

Он также добавил, что это "нагробие для миграционной политики правительства Мелони".

Мэлони бросила вызов Путину

Недавно итальянский лидер предупредил международное сообщество о том, что Россия представляет более масштабную угрозу безопасности Евросоюзу, чем считалось ранее.

Несмотря на это, как считает Мелони, Брюссель не позволит диктатору Владимиру Путину подорвать блок.

Мы должны понимать, что угроза (со стороны России — ред.) гораздо шире, чем мы себе представляем. Джорджа Мэлони Премьер-министр Италии

Она также предупредила, что угроза безопасности Евросоюза со стороны России или других стран никуда не денется после войны в Украине.

По ее словам, сейчас речь идет о европейской демократии, влиянии на общественное мнение, а также о том, что происходит в Африке: о сырье, об инструментализации миграции.