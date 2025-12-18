ГУР і Третій корпус спільно воюють на Лиманському напрямку — знищено полк армії РФ

Третій корпус та ГУР МО проводять спільні штурмові дії на Лиманському напрямку: знищено полк армії РФ.

ГУР і Третій корпус знищили полк армії РФ на Лиманському напрямку

У результаті злагодженої взаємодії вже вдалося вирівняти лінію фронту та покращити тактичне положення українських сил у районі.

За час співпраці ліквідовано полк армії РФ, а значну кількість окупантів захоплено в полон. Дії українських військових позбавляють ворога можливості маневру й створюють передумови для подальших рішень на напрямку.

Це насамперед заслуга бійців і бойових командирів, які знаходять варіанти вирішення будь-якого завдання, — командир спецпідрозділу ГУР МО «АРТАН» Віктор Торкотюк.

Робота бійців 3-го ОРБ Третього армійського корпусу, 2-го мехбату Третьої штурмової бригади, «FATUM» 60-ї ОМБр та ГУР МО «АРТАН» — у цьому відео!