ГУР і Третій корпус спільно воюють на Лиманському напрямку — знищено полк армії РФ

Третій корпус та ГУР МО проводять спільні штурмові дії на Лиманському напрямку: знищено полк армії РФ.

Головні тези:

  • ГУР та Третій корпус вдало проводять штурмові дії на Лиманському напрямку, що призвело до знищення полку армії РФ.
  • Співпраця українських військових привела до вирівнювання лінії фронту та позитивного зміцнення тактичного положення.

ГУР і Третій корпус знищили полк армії РФ на Лиманському напрямку

У результаті злагодженої взаємодії вже вдалося вирівняти лінію фронту та покращити тактичне положення українських сил у районі.

За час співпраці ліквідовано полк армії РФ, а значну кількість окупантів захоплено в полон. Дії українських військових позбавляють ворога можливості маневру й створюють передумови для подальших рішень на напрямку.

Це насамперед заслуга бійців і бойових командирів, які знаходять варіанти вирішення будь-якого завдання, — командир спецпідрозділу ГУР МО «АРТАН» Віктор Торкотюк.

Робота бійців 3-го ОРБ Третього армійського корпусу, 2-го мехбату Третьої штурмової бригади, «FATUM» 60-ї ОМБр та ГУР МО «АРТАН» — у цьому відео!

Разом із ГУР досягли оперативно-тактичного результату на Лиманському напрямку. Це продовження традиції ще з часів звільнення Мощуна й прориву гелікоптерів до Маріуполя — підставляти один одному братерське плече. Вдячний за зразкову співпрацю, — командир Третього армійського корпусу, генерал Андрій Білецький.

