ГУР і Третій корпус спільно воюють на Лиманському напрямку — знищено полк армії РФ

Третій корпус та ГУР МО проводять спільні штурмові дії на Лиманському напрямку: знищено полк армії РФ.
Головні тези:
- ГУР та Третій корпус вдало проводять штурмові дії на Лиманському напрямку, що призвело до знищення полку армії РФ.
- Співпраця українських військових привела до вирівнювання лінії фронту та позитивного зміцнення тактичного положення.
ГУР і Третій корпус знищили полк армії РФ на Лиманському напрямку
У результаті злагодженої взаємодії вже вдалося вирівняти лінію фронту та покращити тактичне положення українських сил у районі.
За час співпраці ліквідовано полк армії РФ, а значну кількість окупантів захоплено в полон. Дії українських військових позбавляють ворога можливості маневру й створюють передумови для подальших рішень на напрямку.
Робота бійців 3-го ОРБ Третього армійського корпусу, 2-го мехбату Третьої штурмової бригади, «FATUM» 60-ї ОМБр та ГУР МО «АРТАН» — у цьому відео!
