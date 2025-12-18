ГУР и Третий корпус совместно воюют на Лиманском направлении — уничтожен полк армии РФ
Третий корпус и ГУР МО проводят совместные штурмовые действия на Лиманском направлении: уничтожен полк армии РФ.

Главные тезисы

  • Сотрудничество ГУР и Третьего корпуса на Лиманском направлении привело к успешным штурмовым действиям и уничтожению полка армии РФ.
  • Линия фронта была выровнена благодаря совместным усилиям украинских военных, что значительно улучшило тактическое положение.
  • Действия военных лишают врага возможности маневра и способствуют дальнейшим успехам в направлении.

ГУР и Третий корпус уничтожили полк армии РФ на Лиманском направлении

В результате слаженного взаимодействия уже удалось выровнять линию фронта и улучшить тактическое положение украинских сил в районе.

За время сотрудничества ликвидирован полк армии РФ, а значительное количество оккупантов захвачено в плен. Действия украинских военных лишают врага возможности маневра и создают предпосылки для дальнейших решений в направлении.

Это, прежде всего, заслуга бойцов и боевых командиров, которые находят варианты решения любой задачи — командир спецподразделения ГУР МО «АРТАН» Виктор Торкотюк.

Работа бойцов 3-го ОРБ Третьего армейского корпуса, 2-го мехбата Третьей штурмовой бригады, FATUM 60-й ОМБр и ГУР МО Артан - в этом видео!

Вместе с ГУР добились оперативно-тактического результата на Лиманском направлении. Это продолжение традиции еще со времен освобождения Мощуна и прорыва вертолетов в Мариуполь — подставлять друг другу братское плечо. Благодарен за примерное сотрудничество, командир Третьего армейского корпуса, генерал Андрей Билецкий.

