ГУР и Третий корпус совместно воюют на Лиманском направлении — уничтожен полк армии РФ

Третий корпус и ГУР МО проводят совместные штурмовые действия на Лиманском направлении: уничтожен полк армии РФ.

В результате слаженного взаимодействия уже удалось выровнять линию фронта и улучшить тактическое положение украинских сил в районе.

За время сотрудничества ликвидирован полк армии РФ, а значительное количество оккупантов захвачено в плен. Действия украинских военных лишают врага возможности маневра и создают предпосылки для дальнейших решений в направлении.

Это, прежде всего, заслуга бойцов и боевых командиров, которые находят варианты решения любой задачи — командир спецподразделения ГУР МО «АРТАН» Виктор Торкотюк.

Работа бойцов 3-го ОРБ Третьего армейского корпуса, 2-го мехбата Третьей штурмовой бригады, FATUM 60-й ОМБр и ГУР МО Артан - в этом видео!