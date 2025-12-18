Третий корпус и ГУР МО проводят совместные штурмовые действия на Лиманском направлении: уничтожен полк армии РФ.
Главные тезисы
- Сотрудничество ГУР и Третьего корпуса на Лиманском направлении привело к успешным штурмовым действиям и уничтожению полка армии РФ.
- Линия фронта была выровнена благодаря совместным усилиям украинских военных, что значительно улучшило тактическое положение.
- Действия военных лишают врага возможности маневра и способствуют дальнейшим успехам в направлении.
ГУР и Третий корпус уничтожили полк армии РФ на Лиманском направлении
В результате слаженного взаимодействия уже удалось выровнять линию фронта и улучшить тактическое положение украинских сил в районе.
За время сотрудничества ликвидирован полк армии РФ, а значительное количество оккупантов захвачено в плен. Действия украинских военных лишают врага возможности маневра и создают предпосылки для дальнейших решений в направлении.
Это, прежде всего, заслуга бойцов и боевых командиров, которые находят варианты решения любой задачи — командир спецподразделения ГУР МО «АРТАН» Виктор Торкотюк.
Работа бойцов 3-го ОРБ Третьего армейского корпуса, 2-го мехбата Третьей штурмовой бригады, FATUM 60-й ОМБр и ГУР МО Артан - в этом видео!
