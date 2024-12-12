ГУР ідентифікувало майже 240 суден тіньового флоту Росії
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Економіка
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ГУР ідентифікувало майже 240 суден тіньового флоту Росії

ГУР
Судно

Українські розвідники ідентифікували 238 суден тіньового флоту Російської Федерації. Вони допомагають РФ обходити санкції.

Головні тези:

  • У розвідці виявлено, що Росія створила тіньовий флот із застарілих танкерів для обходу санкцій та отримання прибутку від експорту нафти.
  • Тіньовий флот Росії становить серйозний виклик для світової безпеки, оскільки фінансує військову машину та підтримує терористів.
  • Британія ввела санкції на 30 суден тіньового флоту Росії для обмеження здатності Кремля фінансувати війну в Україні.
  • Понад півсотні суден під санкціями перевезли нафту та нафтопродукти на мільярдні суми, що створює значні обмеження для російського впливу в цьому сегменті.

У ГУР викрили майже 240 суден тіньового флоту Росії

Як зазначили у розвідці, Росія створила тіньовий флот із застарілих танкерів. Ці судна використовують для того, щоб обходити західні санкції та заробляти мільярди доларів на експорті нафти.

Ці гроші живлять її воєнну машину, підтримують терористів в усьому світі та фінансують нові злочини.

У розвідці зауважили, що тіньовий флот Росії є викликом для світової безпеки. Адже експорт викопного палива є ключовим джерелом фінансування для нарощування військової сили РФ.

Наразі тіньовий флот РФ налічує понад тисячу переважно застарілих, погано обслуговуваних суден без належного страхування. Вони мають заплутану структуру власності та управління, і розташовуються у "дружніх" до РФ країнах.

Британія ухвалила санкції проти тіньового флоту Росії

Велика Британія наклала санкції на 30 суден із так званого "тіньового флоту" Росії, який займався транспортуванням нафти і нафтопродуктів на мільярди фунтів стерлінгів. Це наймасштабніший пакет санкцій такого роду, спрямований на обмеження здатності Кремля фінансувати війну в Україні.

Половина цих суден за останній рік перевезла нафту і продукти на суму понад 4,3 мільярда доларів.

Загальна кількість нафтових танкерів під санкціями Великої Британії досягла 73, що перевищує показники будь-якої іншої країни. Під санкції потрапили і страхові компанії, які обслуговують цей флот.

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