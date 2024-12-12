ГУР ідентифікувало майже 240 суден тіньового флоту Росії

Українські розвідники ідентифікували 238 суден тіньового флоту Російської Федерації. Вони допомагають РФ обходити санкції.
Головні тези:
- У розвідці виявлено, що Росія створила тіньовий флот із застарілих танкерів для обходу санкцій та отримання прибутку від експорту нафти.
- Тіньовий флот Росії становить серйозний виклик для світової безпеки, оскільки фінансує військову машину та підтримує терористів.
- Британія ввела санкції на 30 суден тіньового флоту Росії для обмеження здатності Кремля фінансувати війну в Україні.
- Понад півсотні суден під санкціями перевезли нафту та нафтопродукти на мільярдні суми, що створює значні обмеження для російського впливу в цьому сегменті.
У ГУР викрили майже 240 суден тіньового флоту Росії
Як зазначили у розвідці, Росія створила тіньовий флот із застарілих танкерів. Ці судна використовують для того, щоб обходити західні санкції та заробляти мільярди доларів на експорті нафти.
У розвідці зауважили, що тіньовий флот Росії є викликом для світової безпеки. Адже експорт викопного палива є ключовим джерелом фінансування для нарощування військової сили РФ.
Наразі тіньовий флот РФ налічує понад тисячу переважно застарілих, погано обслуговуваних суден без належного страхування. Вони мають заплутану структуру власності та управління, і розташовуються у "дружніх" до РФ країнах.
Британія ухвалила санкції проти тіньового флоту Росії
Велика Британія наклала санкції на 30 суден із так званого "тіньового флоту" Росії, який займався транспортуванням нафти і нафтопродуктів на мільярди фунтів стерлінгів. Це наймасштабніший пакет санкцій такого роду, спрямований на обмеження здатності Кремля фінансувати війну в Україні.
Половина цих суден за останній рік перевезла нафту і продукти на суму понад 4,3 мільярда доларів.
Загальна кількість нафтових танкерів під санкціями Великої Британії досягла 73, що перевищує показники будь-якої іншої країни. Під санкції потрапили і страхові компанії, які обслуговують цей флот.
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