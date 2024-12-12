ГУР идентифицировало почти 240 судов теневого флота России

Украинские разведчики идентифицировали 238 судов теневого флота Российской Федерации. Они помогают РФ обходить санкции.
Главные тезисы
- Теневой флот России, состоящий из устаревших танкеров, обходит санкции и позволяет РФ получать выгоды от экспорта нефти, финансируя военную машину и террористов.
- Более 30 судов теневого флота России перевезли нефть и нефтепродукты на миллиардные суммы, создавая значительные ограничения для российского влияния в этой области.
- Теневой флот РФ насчитывает более тысячи устаревших судов с неясной структурой собственности и управления, что увеличивает угрозу мировой безопасности.
- Санкции против теневого флота России также затрагивают страховые компании, обслуживающие этот флот, усиливая давление на российские действия.
В ГУР разоблачили почти 240 судов теневого флота России
Как отметили в разведке, Россия создала теневой флот из устаревших танкеров. Эти суда используются для того, чтобы обходить западные санкции и зарабатывать миллиарды долларов на экспорте нефти.
В разведке заметили, что теневой флот России вызов для мировой безопасности. Ведь экспорт ископаемого топлива является ключевым источником финансирования для наращивания военной силы РФ.
В настоящее время теневой флот РФ насчитывает более тысячи преимущественно устаревших, плохо обслуживаемых судов без должного страхования. Они имеют запутанную структуру собственности и управления, и располагаются в "дружественных" в РФ странах.
Великобритания приняла санкции против теневого флота России
Великобритания наложила санкции на 30 судов из так называемого "теневого флота" России, занимавшегося транспортировкой нефти и нефтепродуктов на миллиарды фунтов стерлингов. Это самый масштабный пакет такого рода санкций, направленный на ограничение способности Кремля финансировать войну в Украине.
Половина этих судов за последний год перевезла нефть и продукты на сумму более 4,3 млрд долларов.
Общее количество нефтяных танкеров под санкциями Великобритании достигло 73, что превышает показатели любой другой страны. Под санкции попали и страховые компании, обслуживающие этот флот.
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