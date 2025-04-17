ГУР отримало від благодійників унікальний гелікоптер-медевак Sikorsky

Українські розвідники в межах благодійної ініціативи отримали унікальний гелікоптер-медевак Sikorsky S-76А. Його вартість становить до 1,5 млн дол.
Головні тези:
- Українські розвідники отримали унікальний гелікоптер-медевак Sikorsky S-76А у рамках благодійної ініціативи.
- Вартість Sikorsky S-76А становить до 1,5 млн доларів та це перший гелікоптер такого типу в Україні.
- Гелікоптер обладнаний необхідним медичним устаткуванням для ефективної транспортації поранених.
Розвідники отримали унікальний гелікоптер-медевак Sikorsky
Гелікоптер було передано у межах благодійної ініціативи:
авіакомпанії Helijet International;
організації Maple Hope Foundation;
Світового Конґресу Українців.
Вартість Sikorsky S-76А коливається від 1 до 2 млн канадських дол (720 тис до 1.44 млн доларів США). Зокрема це перший гелікоптер такого типу в Україні. Борт було доставлено 15 квітня 2025-го.
Як розповідає ГУР, серед особливостей Sikorsky S-76А:
гелікоптер здатний перевозити чотирьох лікарів й одного важкопораненого;
обладнаний дефібриляторами, штучною вентиляцією легень й усім іншим необхідним, що дозволяє лікарям працювати під час евакуації;
здатний вдень й вночі виконувати завдання з евакуації поранених.
Командир авіапідрозділу ГУР МО України із позивним Маестро розповів, що в структурі відомства створили спеціалізований підрозділ авіаційної медичної евакуації. До підрозділу приєднались досвідчені спецпризначенці-медики.
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