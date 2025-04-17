ГУР отримало від благодійників унікальний гелікоптер-медевак Sikorsky
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР отримало від благодійників унікальний гелікоптер-медевак Sikorsky

ГУР
гелікоптер

Українські розвідники в межах благодійної ініціативи отримали унікальний гелікоптер-медевак Sikorsky S-76А. Його вартість становить до 1,5 млн дол.

Головні тези:

  • Українські розвідники отримали унікальний гелікоптер-медевак Sikorsky S-76А у рамках благодійної ініціативи.
  • Вартість Sikorsky S-76А становить до 1,5 млн доларів та це перший гелікоптер такого типу в Україні.
  • Гелікоптер обладнаний необхідним медичним устаткуванням для ефективної транспортації поранених.

Розвідники отримали унікальний гелікоптер-медевак Sikorsky

Гелікоптер було передано у межах благодійної ініціативи:

  • авіакомпанії Helijet International;

  • організації Maple Hope Foundation;

  • Світового Конґресу Українців.

Вартість Sikorsky S-76А коливається від 1 до 2 млн канадських дол (720 тис до 1.44 млн доларів США). Зокрема це перший гелікоптер такого типу в Україні. Борт було доставлено 15 квітня 2025-го.

Як розповідає ГУР, серед особливостей Sikorsky S-76А:

  • гелікоптер здатний перевозити чотирьох лікарів й одного важкопораненого;

  • обладнаний дефібриляторами, штучною вентиляцією легень й усім іншим необхідним, що дозволяє лікарям працювати під час евакуації;

  • здатний вдень й вночі виконувати завдання з евакуації поранених.

Командир авіапідрозділу ГУР МО України із позивним Маестро розповів, що в структурі відомства створили спеціалізований підрозділ авіаційної медичної евакуації. До підрозділу приєднались досвідчені спецпризначенці-медики.

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