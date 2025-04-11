ГУР відкрило Центр рекрутингу в Києві

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов офіційно підтвердив, що у Києві відкрився Центр рекрутингу ГУР — перший публічний майданчик для відбору майбутніх розвідників.

Що відомо про Центр рекрутингу ГУР

Кирило Буданов звертає увагу на те, що Головне управління розвідки — це насамперед висококваліфіковані та вмотивовані військовослужбовці.

Що важливо розуміти, у середньому, із 100 кандидатів лише один отримує право служити в лавах воєнної розвідки.

Ретельний добір та ставка на якість — цілеспрямована стратегія, що дозволила сформувати елітне військове середовище. Результат такого підходу — дев’ять затонулих кораблів та катерів чорноморського флоту РФ, успішні рейди у ворожий тил та тисячі ліквідованих окупантів. Кирило Буданов Начальник ГУР МОУ

За словами Буданова, він та його команда постійно шукають людей, які своїм досвідом та навичками можуть посилити воєнну розвідку.

Саме тому у столиці України вирішили відкрити Центр рекрутингу ГУР — перший публічний майданчик для відбору майбутніх розвідників.

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine