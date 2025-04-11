ГУР відкрило Центр рекрутингу в Києві

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов офіційно підтвердив, що у Києві відкрився Центр рекрутингу ГУР — перший публічний майданчик для відбору майбутніх розвідників.
Головні тези:
- У новому центрі кандидати проходитимуть співбесіди, базове тестування та отримуватимуть консультації щодо служби.
- Він стане ще одним кроком до прозорої взаємодії із суспільством і залучення найкращих фахівців до воєнної розвідки України.
Що відомо про Центр рекрутингу ГУР
Кирило Буданов звертає увагу на те, що Головне управління розвідки — це насамперед висококваліфіковані та вмотивовані військовослужбовці.
Що важливо розуміти, у середньому, із 100 кандидатів лише один отримує право служити в лавах воєнної розвідки.
За словами Буданова, він та його команда постійно шукають людей, які своїм досвідом та навичками можуть посилити воєнну розвідку.
Саме тому у столиці України вирішили відкрити Центр рекрутингу ГУР — перший публічний майданчик для відбору майбутніх розвідників.
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