ГУР открыло Центр рекрутинга в Киеве
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР открыло Центр рекрутинга в Киеве

Кирилл Буданов
Буданов
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Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов официально подтвердил, что в Киеве открылся Центр рекрутинга ГУР — первая публичная площадка для отбора будущих разведчиков.

Главные тезисы

  • В новом центре кандидаты будут проходить собеседования, базовое тестирование и получать консультации по службе.
  • Он станет еще одним шагом к прозрачному взаимодействию с обществом и привлечению лучших специалистов в военную разведку Украины.

Что известно о Центре рекрутинга ГУР

Кирилл Буданов обращает внимание на то, что Главное управление разведки — это, прежде всего, высококвалифицированные и мотивированные военнослужащие.

Что важно понимать, в среднем, из 100 кандидатов только один получает право служить в рядах военной разведки.

Тщательный отбор и ставка на качество — целенаправленная стратегия, позволившая сформировать элитную военную среду. Результат такого подхода — девять затонувших кораблей и катеров черноморского флота РФ, успешные рейды во вражеский тыл и тысячи ликвидированных оккупантов.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР МОУ

По словам Буданова, он и его команда постоянно ищут людей, которые своим опытом и навыками могут усилить военную разведку.

Именно поэтому в столице Украины решили открыть Центр рекрутинга ГУР — первую публичную площадку для отбора будущих разведчиков.

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Здесь кандидаты будут проходить собеседования, базовое тестирование и получать консультации по службе. Центр — еще один шаг к прозрачному взаимодействию с обществом и привлечению лучших к защите национальной безопасности, — подчеркнул Буданов.

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