ГУР открыло Центр рекрутинга в Киеве

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов официально подтвердил, что в Киеве открылся Центр рекрутинга ГУР — первая публичная площадка для отбора будущих разведчиков.

Что известно о Центре рекрутинга ГУР

Кирилл Буданов обращает внимание на то, что Главное управление разведки — это, прежде всего, высококвалифицированные и мотивированные военнослужащие.

Что важно понимать, в среднем, из 100 кандидатов только один получает право служить в рядах военной разведки.

Тщательный отбор и ставка на качество — целенаправленная стратегия, позволившая сформировать элитную военную среду. Результат такого подхода — девять затонувших кораблей и катеров черноморского флота РФ, успешные рейды во вражеский тыл и тысячи ликвидированных оккупантов. Кирилл Буданов Начальник ГУР МОУ

По словам Буданова, он и его команда постоянно ищут людей, которые своим опытом и навыками могут усилить военную разведку.

Именно поэтому в столице Украины решили открыть Центр рекрутинга ГУР — первую публичную площадку для отбора будущих разведчиков.

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine