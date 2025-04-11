ГУР открыло Центр рекрутинга в Киеве

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов официально подтвердил, что в Киеве открылся Центр рекрутинга ГУР — первая публичная площадка для отбора будущих разведчиков.
Главные тезисы
- В новом центре кандидаты будут проходить собеседования, базовое тестирование и получать консультации по службе.
- Он станет еще одним шагом к прозрачному взаимодействию с обществом и привлечению лучших специалистов в военную разведку Украины.
Что известно о Центре рекрутинга ГУР
Кирилл Буданов обращает внимание на то, что Главное управление разведки — это, прежде всего, высококвалифицированные и мотивированные военнослужащие.
Что важно понимать, в среднем, из 100 кандидатов только один получает право служить в рядах военной разведки.
По словам Буданова, он и его команда постоянно ищут людей, которые своим опытом и навыками могут усилить военную разведку.
Именно поэтому в столице Украины решили открыть Центр рекрутинга ГУР — первую публичную площадку для отбора будущих разведчиков.
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