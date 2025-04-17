ГУР получило от благотворителей уникальный вертолет-медевак Sikorsky

Украинские разведчики в рамках благотворительной инициативы получили уникальный вертолет-медевак Sikorsky S-76А. Его стоимость составляет до 1,5 млн. дол.

Разведчики получили уникальный вертолет-медевак Sikorsky

Вертолет был передан в рамках благотворительной инициативы:

авиакомпании Helijet International;

организации Maple Hope Foundation;

Мирового Конгресса украинцев.

Стоимость Sikorsky S-76А колеблется от 1 до 2 млн канадских долл. (720 тыс до 1.44 млн долларов США). В частности, это первый вертолет такого типа в Украине. Борт был доставлен 15 апреля 2025 года.

Как рассказывает ГУР, среди особенностей Sikorsky S-76А:

вертолет способен перевозить четырех врачей и одного тяжелораненого;

оборудован дефибрилляторами, искусственной вентиляцией легких и всеми необходимыми, что позволяет врачам работать во время эвакуации;

способен день и ночь выполнять задачи по эвакуации раненых.

Командир авиаподразделения ГУР МО Украины с позывным Маэстро рассказал, что в структуре ведомства было создано специализированное подразделение авиационной медицинской эвакуации. К подразделению присоединились опытные спецназовцы-медики.