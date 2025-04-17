ГУР получило от благотворителей уникальный вертолет-медевак Sikorsky
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР получило от благотворителей уникальный вертолет-медевак Sikorsky

ГУР
Sikorsky
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Украинские разведчики в рамках благотворительной инициативы получили уникальный вертолет-медевак Sikorsky S-76А. Его стоимость составляет до 1,5 млн. дол.

Главные тезисы

  • Украинские разведчики получили уникальный вертолет-медевак Sikorsky S-76А стоимостью до 1,5 млн. дол.
  • Вертолет оборудован необходимым медицинским оборудованием для эффективной транспортации раненых и способен перевозить четырех врачей и одного тяжелораненого.
  • В рамках благотворительной инициативы вертолет был передан авиакомпании Helijet International, организации Maple Hope Foundation и Мировому Конгрессу украинцев.

Разведчики получили уникальный вертолет-медевак Sikorsky

Вертолет был передан в рамках благотворительной инициативы:

  • авиакомпании Helijet International;

  • организации Maple Hope Foundation;

  • Мирового Конгресса украинцев.

Стоимость Sikorsky S-76А колеблется от 1 до 2 млн канадских долл. (720 тыс до 1.44 млн долларов США). В частности, это первый вертолет такого типа в Украине. Борт был доставлен 15 апреля 2025 года.

Как рассказывает ГУР, среди особенностей Sikorsky S-76А:

  • вертолет способен перевозить четырех врачей и одного тяжелораненого;

  • оборудован дефибрилляторами, искусственной вентиляцией легких и всеми необходимыми, что позволяет врачам работать во время эвакуации;

  • способен день и ночь выполнять задачи по эвакуации раненых.

Командир авиаподразделения ГУР МО Украины с позывным Маэстро рассказал, что в структуре ведомства было создано специализированное подразделение авиационной медицинской эвакуации. К подразделению присоединились опытные спецназовцы-медики.

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