ГУР получило от благотворителей уникальный вертолет-медевак Sikorsky

Украинские разведчики в рамках благотворительной инициативы получили уникальный вертолет-медевак Sikorsky S-76А. Его стоимость составляет до 1,5 млн. дол.
Главные тезисы
- Украинские разведчики получили уникальный вертолет-медевак Sikorsky S-76А стоимостью до 1,5 млн. дол.
- Вертолет оборудован необходимым медицинским оборудованием для эффективной транспортации раненых и способен перевозить четырех врачей и одного тяжелораненого.
- В рамках благотворительной инициативы вертолет был передан авиакомпании Helijet International, организации Maple Hope Foundation и Мировому Конгрессу украинцев.
Разведчики получили уникальный вертолет-медевак Sikorsky
Вертолет был передан в рамках благотворительной инициативы:
авиакомпании Helijet International;
организации Maple Hope Foundation;
Мирового Конгресса украинцев.
Стоимость Sikorsky S-76А колеблется от 1 до 2 млн канадских долл. (720 тыс до 1.44 млн долларов США). В частности, это первый вертолет такого типа в Украине. Борт был доставлен 15 апреля 2025 года.
Как рассказывает ГУР, среди особенностей Sikorsky S-76А:
вертолет способен перевозить четырех врачей и одного тяжелораненого;
оборудован дефибрилляторами, искусственной вентиляцией легких и всеми необходимыми, что позволяет врачам работать во время эвакуации;
способен день и ночь выполнять задачи по эвакуации раненых.
Командир авиаподразделения ГУР МО Украины с позывным Маэстро рассказал, что в структуре ведомства было создано специализированное подразделение авиационной медицинской эвакуации. К подразделению присоединились опытные спецназовцы-медики.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-