ГУР розкрило Зеленському план Путіна щодо війни на Близькому Сході

10 березня глава держави Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР України Олега Іващенка. Президент та воєнна розвідка має дані щодо намірів російського диктатора Володимира Путіна скористатися ситуацією на Близькому Сході та потенційним затягуванням американської військової операції.

Що ГУР дізналося про плани Путіна

Як вдалося дізнатися воєнній розвідці, станом на сьогодні головний замисел Путіна полягає в тому, щоб добитися затяжної війни на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

На переконання Кремля, це дасть можливість максимально послабити тиск світу на Росію за війну проти України.

Ба більше, російський диктатор розраховує вивести країну-агресорку з-під санкцій партнерів та здобути додаткові ресурси завдяки коливанням цін на нафту і газ.

Є дані щодо намірів росіян говорити про повне скасування санкцій щодо енергетики. Визначаємось із заходами нашої протидії та будемо інформувати партнерів. Доручив розвідці працювати більш активно щодо російського воєнного виробництва. Маємо і надалі обмежувати потенціал російської агресії, незважаючи на геополітичні виклики у світі. Володимир Зеленський Президент України

Окрім того, глава держави отримав важливі документи щодо російської оцінки їхніх втрат на полі бою.

Так, відбулася зміна співвідношення убитих і поранених росіян, а саме зі 100% втрат 62% убитих та 38% поранених.