ГУР раскрыло Зеленскому план Путина в войне на Ближнем Востоке
Мир
ГУР
Зеленский
10 марта глава государства Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя ГУР Украины Олега Иващенко. Президент и военная разведка располагает данными о намерениях российского диктатора Владимира Путина воспользоваться ситуацией на Ближнем Востоке и потенциальным затягиванием американской военной операции.

  • Россия оценивает свои безвозвратные потери в 1 миллион 315 тысяч убитых и тяжело раненых.
  • Украинские власти считают, что данные об этом уровне потерь занижены.

Что ГУР узнало о планах Путина

Как удалось узнать военной разведке, по состоянию на сегодняшний день главный замысел Путина заключается в том, чтобы добиться затяжной войны на Ближнем Востоке и в регионе Залива.

По убеждению Кремля, это позволит максимально ослабить давление мира на Россию за войну против Украины.

Более того, российский диктатор рассчитывает вывести страну-агрессорку из-под санкций партнеров и получить дополнительные ресурсы благодаря колебаниям цен на нефть и газ.

Есть данные о намерениях россиян говорить о полной отмене санкций по энергетике. Определяемся с мерами нашего противодействия и будем информировать партнеров. Поручил разведке работать более активно в отношении российского военного производства. Должны дальше ограничивать потенциал российской агрессии, несмотря на геополитические вызовы в мире.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, глава государства получил важные документы по российской оценке их потерь на поле боя.

Так, произошло изменение соотношения убитых и раненых россиян, а именно с 100% потерь 62% убитых и 38% раненых.

Сами россияне дают в закрытых официальных докладах уровень своих безвозвратных потерь в 1 миллион 315 тысяч убитых и тяжело раненых. Есть основания считать, что данные об этом уровне потерь занижены, — добавил Зеленский.

Украина
