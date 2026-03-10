ГУР раскрыло Зеленскому план Путина в войне на Ближнем Востоке

10 марта глава государства Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя ГУР Украины Олега Иващенко. Президент и военная разведка располагает данными о намерениях российского диктатора Владимира Путина воспользоваться ситуацией на Ближнем Востоке и потенциальным затягиванием американской военной операции.
Главные тезисы
- Россия оценивает свои безвозвратные потери в 1 миллион 315 тысяч убитых и тяжело раненых.
- Украинские власти считают, что данные об этом уровне потерь занижены.
Что ГУР узнало о планах Путина
Как удалось узнать военной разведке, по состоянию на сегодняшний день главный замысел Путина заключается в том, чтобы добиться затяжной войны на Ближнем Востоке и в регионе Залива.
По убеждению Кремля, это позволит максимально ослабить давление мира на Россию за войну против Украины.
Более того, российский диктатор рассчитывает вывести страну-агрессорку из-под санкций партнеров и получить дополнительные ресурсы благодаря колебаниям цен на нефть и газ.
Кроме того, глава государства получил важные документы по российской оценке их потерь на поле боя.
Так, произошло изменение соотношения убитых и раненых россиян, а именно с 100% потерь 62% убитых и 38% раненых.
