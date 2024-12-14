Я боюся. Премʼєр Фінляндії заявив, що його країна "готова до найгіршого"
Категорія
Світ
Дата публікації

Я боюся. Премʼєр Фінляндії заявив, що його країна "готова до найгіршого"

Петтері Орпо
Джерело:  Yle

Фінський премʼєр Петтері Орпо припускає, що його країна такого може стати жертвою вторгнення з боку Росії, однак вона підготувалася навіть до такого розвитку подій.

Головні тези:

  • Фінляндія підготувалася до найгіршого та готова захищати себе від можливого вторгнення Росії.
  • Влада країни закликає допомагати Україні, щоб зупинити Путіна.
  • Угорський лідер прогнозує кардинальні зміни у світі після повернення Дональда Трампа.

Влада Фінляндії оцінили ризик початку війни на своїй території

Журналісти поцікавилися в Петтері Орпо, чи боїться він, що Фінляндії також доведеться воювати з Росією.

Так, я боюся. Тобто, опустімо слово "страх", але багато разів колеги запитують мене про це за кордоном, і я кажу, що ми не боїмося, але ми готові до найгіршого.

Петтері Орпо

Петтері Орпо

Премʼєр-міністр Фінляндії

Політик звернув увагу на те, що вже третій рік поспіль країна-агресорка Росія веде незаконну загарбницьку війну проти України.

Однак, як зазначив Орпо, це привід допомогати Києву та готуватися до різних сценаріїв, а не панікувати.

Нас залякують, але ми не боїмося, а мудрі готуються. Це урок, який Фінляндія винесла з нашої історії, — наголосив премʼєр Фінляндії.

За словами політика, він занепокоєний не лише війнами і конфліктами у різних куточках світу, а також різноманітними операціями впливу, що спостерігаються останнім часом у Балтійському морі.

Орбан прогнозує масштабні зміни на світовій арені

Угорський лідер Віктор Орбан озвучив прогноз, що після повернення Дональда Трампа у Білий дім у світі почнуться радикальні зміни.

Поплічник Путіна вирішив прокоментувати свою ініціативу про різдвяне перемир’я між Україною та РФ, а також масштабний обмін полоненими.

Орбан стверджує, що він та його команда "зробили все, що могли".

Розмірковуючи про свою ініціативу, Віктор Орбан заявив, що "одна сторона, очевидно, відкинула її, інша сторона прийняла її".

Зараз Різдво, варто було спробувати, і Угорщина це зробила. Я думаю, що Угорщина вчинила так, як повинна була вчинити тисячолітня європейська держава.

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