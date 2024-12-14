Я боюся. Премʼєр Фінляндії заявив, що його країна "готова до найгіршого"

Фінський премʼєр Петтері Орпо припускає, що його країна такого може стати жертвою вторгнення з боку Росії, однак вона підготувалася навіть до такого розвитку подій.
Головні тези:
- Фінляндія підготувалася до найгіршого та готова захищати себе від можливого вторгнення Росії.
- Влада країни закликає допомагати Україні, щоб зупинити Путіна.
- Угорський лідер прогнозує кардинальні зміни у світі після повернення Дональда Трампа.
Влада Фінляндії оцінили ризик початку війни на своїй території
Журналісти поцікавилися в Петтері Орпо, чи боїться він, що Фінляндії також доведеться воювати з Росією.
Політик звернув увагу на те, що вже третій рік поспіль країна-агресорка Росія веде незаконну загарбницьку війну проти України.
Однак, як зазначив Орпо, це привід допомогати Києву та готуватися до різних сценаріїв, а не панікувати.
За словами політика, він занепокоєний не лише війнами і конфліктами у різних куточках світу, а також різноманітними операціями впливу, що спостерігаються останнім часом у Балтійському морі.
Орбан прогнозує масштабні зміни на світовій арені
Угорський лідер Віктор Орбан озвучив прогноз, що після повернення Дональда Трампа у Білий дім у світі почнуться радикальні зміни.
Поплічник Путіна вирішив прокоментувати свою ініціативу про різдвяне перемир’я між Україною та РФ, а також масштабний обмін полоненими.
Орбан стверджує, що він та його команда "зробили все, що могли".
Розмірковуючи про свою ініціативу, Віктор Орбан заявив, що "одна сторона, очевидно, відкинула її, інша сторона прийняла її".
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