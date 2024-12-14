Я боюсь. Премьер Финляндии заявил, что его страна "готова к худшему"
Категория
Мир
Дата публикации

Я боюсь. Премьер Финляндии заявил, что его страна "готова к худшему"

Орпо
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Источник:  Yle

Финский премьер Петтери Орпо предполагает, что его страна может стать жертвой вторжения со стороны России, однако она подготовилась даже к такому развитию событий.

Главные тезисы

  • Финляндия подготовилась к худшему и готова защищать себя от возможного вторжения России.
  • Власти страны призывают помогать Украине, чтобы остановить Путина.
  • Венгерский лидер прогнозирует кардинальные изменения в мире после возвращения Дональда Трампа.

Власти Финляндии оценили риск начала войны на своей территории

Журналисты поинтересовались у Петтера Орпо, боится ли он, что Финляндии тоже придется воевать с Россией.

Да, я боюсь. То есть опустим слово "страх", но много раз коллеги спрашивают меня об этом за границей, и я говорю, что мы не боимся, но мы готовы к худшему.

Петтери Орпо

Петтери Орпо

Премьер-министр Финляндии

Политик обратил внимание, что уже третий год подряд страна-агрессорка Россия ведет незаконную захватническую войну против Украины.

Однако, как отметил Орпо, это повод помогать Киеву и готовиться к разным сценариям, а не паниковать.

Нас запугивают, но мы не боимся, а мудрые готовятся. Это урок, который Финляндия извлекла из нашей истории, — подчеркнул премьер Финляндии.

По словам политика, он обеспокоен не только войнами и конфликтами в разных уголках мира, а также различными операциями влияния, которые происходят в последнее время в Балтийском море.

Орбан прогнозирует масштабные изменения на мировой арене

Венгерский лидер Виктор Орбан озвучил прогноз, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в мире начнутся радикальные изменения.

Приспешник Путина решил прокомментировать свою инициативу о рождественском перемирии между Украиной и РФ, а также масштабном обмене пленными.

Орбан утверждает, что он и его команда "сделали все, что могли".

Размышляя о своей инициативе, Виктор Орбан заявил, что "одна сторона, очевидно, отвергла ее, другая сторона приняла ее".

Сейчас Рождество, стоило попробовать, и Венгрия это сделала. Я думаю, что Венгрия поступила так, как должно было поступить тысячелетнее европейское государство.

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