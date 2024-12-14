Финский премьер Петтери Орпо предполагает, что его страна может стать жертвой вторжения со стороны России, однако она подготовилась даже к такому развитию событий.
Главные тезисы
- Финляндия подготовилась к худшему и готова защищать себя от возможного вторжения России.
- Власти страны призывают помогать Украине, чтобы остановить Путина.
- Венгерский лидер прогнозирует кардинальные изменения в мире после возвращения Дональда Трампа.
Власти Финляндии оценили риск начала войны на своей территории
Журналисты поинтересовались у Петтера Орпо, боится ли он, что Финляндии тоже придется воевать с Россией.
Политик обратил внимание, что уже третий год подряд страна-агрессорка Россия ведет незаконную захватническую войну против Украины.
Однако, как отметил Орпо, это повод помогать Киеву и готовиться к разным сценариям, а не паниковать.
По словам политика, он обеспокоен не только войнами и конфликтами в разных уголках мира, а также различными операциями влияния, которые происходят в последнее время в Балтийском море.
Орбан прогнозирует масштабные изменения на мировой арене
Венгерский лидер Виктор Орбан озвучил прогноз, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в мире начнутся радикальные изменения.
Приспешник Путина решил прокомментировать свою инициативу о рождественском перемирии между Украиной и РФ, а также масштабном обмене пленными.
Орбан утверждает, что он и его команда "сделали все, что могли".
Размышляя о своей инициативе, Виктор Орбан заявил, что "одна сторона, очевидно, отвергла ее, другая сторона приняла ее".
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