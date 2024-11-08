Я готовий. Орбан неочікувано похвалив українців і звернувся з пропозицією

Угорський лідер Віктор Орбан неочікувано для всіх назвав боротьбу українського народу проти російської агресії “героїчною”, а також заявив, що нібито готовий допомогти повернути мир в Україну.

Орбан виступив з неочікуваною заявою щодо України

Глава уряду Угорщини звернув увагу на те, що Україна — суверенна держава, яка самостійно вирішує що та як їй робити.

Вони вирішили боротися і вони боролися героїчно, їм належить вирішувати продовжувати чи ні. Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини

Окрім того, поплічник російського диктатора Володимира Путіна почав стверджувати, що його головна місія — захистити власний народ від усіх можливих загроз, зокрема й втручання у війну.

На цьому тлі Віктор Орбан згадав про те, як у липні здійснив офіційні візити до Києва і до Москви.

Я був жорстко розкритикований за це. Але те, що я робив в Україні не було спробою переконати українців зробити щось. Я лише намагався пояснити президенту, що час не на його боці і я готовий допомогти створити певне перемир'я, яке передувало б більш тривалому миру. Мене відкинули і запевнили, що час на їхньому боці, — виправдовується угорський лідер. Поширити

Орбан знову пропонує “допомогу” Україні

Прем'єр-міністр Угорщини також стверджує, що в умовах коли Київ та Москва впевнені, що час на їхньому боці, він, мовляв, намагався створити якомога ширший "міжнародний мирний клімат".

Ба більше, як зізнався Віктор Орбан рано чи пізно він мав намір схилити до перемовин Україну та країну-агресорку Росію.

Я ніколи не казав, що українцям робити. Їх країна, їх майбутнє, їхнє життя, суверенна країна. Але я готовий допомогти їм, як я багато разів робив, бо вони наші сусіди, які борються героїчно, — заявив угорський лідер. Поширити

Окрім того, Віктор Орбан додав, що український народ заслуговує кращого майбутнього ніж те, яке “йому світить зараз”.