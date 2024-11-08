Я готовий. Орбан неочікувано похвалив українців і звернувся з пропозицією

Угорський лідер Віктор Орбан неочікувано для всіх назвав боротьбу українського народу проти російської агресії “героїчною”, а також заявив, що нібито готовий допомогти повернути мир в Україну.
Головні тези:
- Угорський лідер підтримав суверенітет України і визнав право українців самостійно вирішувати свою долю.
- Орбан стверджує, що ніколи не намагався диктувати свою волю українському народу.
- Він додав, що українці заслуговують на краще майбутнє.
Орбан виступив з неочікуваною заявою щодо України
Глава уряду Угорщини звернув увагу на те, що Україна — суверенна держава, яка самостійно вирішує що та як їй робити.
Окрім того, поплічник російського диктатора Володимира Путіна почав стверджувати, що його головна місія — захистити власний народ від усіх можливих загроз, зокрема й втручання у війну.
На цьому тлі Віктор Орбан згадав про те, як у липні здійснив офіційні візити до Києва і до Москви.
Орбан знову пропонує “допомогу” Україні
Прем'єр-міністр Угорщини також стверджує, що в умовах коли Київ та Москва впевнені, що час на їхньому боці, він, мовляв, намагався створити якомога ширший "міжнародний мирний клімат".
Ба більше, як зізнався Віктор Орбан рано чи пізно він мав намір схилити до перемовин Україну та країну-агресорку Росію.
Окрім того, Віктор Орбан додав, що український народ заслуговує кращого майбутнього ніж те, яке “йому світить зараз”.
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