Венгерский лидер Виктор Орбан неожиданно для всех назвал борьбу украинского народа против российской агрессии "героической", а также заявил, что якобы готов помочь вернуть мир в Украину.
Главные тезисы
- Венгерский лидер поддержал суверенитет Украины и признал право украинцев самостоятельно решать свою судьбу.
- Орбан утверждает, что никогда не пытался диктовать свою свободу украинскому народу.
- Он добавил, что украинцы заслуживают лучшего будущего.
Орбан выступил с неожиданным заявлением касательно Украины
Глава правительства Венгрии обратил внимание на то, что Украина — суверенное государство, самостоятельно решающее, что и как ему делать.
Кроме того, приспешник российского диктатора Владимира Путина начал утверждать, что его главная миссия — защитить собственный народ от всех возможных угроз, включая вмешательство в войну.
На этом фоне Виктор Орбан упомянул о том, как в июле совершил официальные визиты в Киев и Москву.
Орбан снова предлагает "помощь" Украине
Премьер-министр Венгрии также утверждает, что в условиях, когда Киев и Москва уверены, что время на их стороне, он, мол, пытался создать как можно более широкий "международный мирный климат".
Более того, как признался Виктор Орбан рано или поздно, он намеревался склонить к переговорам Украину и страну-агрессору Россию.
Кроме того, Виктор Орбан добавил, что украинский народ заслуживает лучшего будущего, чем то, которое "ему светит сейчас".
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