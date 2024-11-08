Я готов. Орбан неожиданно похвалил украинцев и обратился с предложением

Венгерский лидер Виктор Орбан неожиданно для всех назвал борьбу украинского народа против российской агрессии "героической", а также заявил, что якобы готов помочь вернуть мир в Украину.

Орбан выступил с неожиданным заявлением касательно Украины

Глава правительства Венгрии обратил внимание на то, что Украина — суверенное государство, самостоятельно решающее, что и как ему делать.

Они решили бороться и боролись героически, им предстоит решать продолжать или нет. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Кроме того, приспешник российского диктатора Владимира Путина начал утверждать, что его главная миссия — защитить собственный народ от всех возможных угроз, включая вмешательство в войну.

На этом фоне Виктор Орбан упомянул о том, как в июле совершил официальные визиты в Киев и Москву.

Я был жестко раскритикован за это. Но то, что я делал в Украине, не было попыткой убедить украинцев сделать что-то. Я лишь пытался объяснить президенту, что время не на его стороне, и я готов помочь создать определенное перемирие, которое предшествовало бы более продолжительному миру. Меня отвергли и заверили, что время на их стороне, — оправдывается венгерский лидер. Поделиться

Орбан снова предлагает "помощь" Украине

Премьер-министр Венгрии также утверждает, что в условиях, когда Киев и Москва уверены, что время на их стороне, он, мол, пытался создать как можно более широкий "международный мирный климат".

Более того, как признался Виктор Орбан рано или поздно, он намеревался склонить к переговорам Украину и страну-агрессору Россию.

Я никогда не говорил, что делать украинцам. Их страна, их будущее, их жизнь, суверенная страна. Но я готов помочь им, как я много раз делал, потому что они наши соседи, которые борятся героически, — заявил венгерский лидер. Поделиться

Кроме того, Виктор Орбан добавил, что украинский народ заслуживает лучшего будущего, чем то, которое "ему светит сейчас".